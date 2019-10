La ‘U’ va a las urnas en medio de irregularidades

Unos 80.300 estudiantes y 1.515 docentes elegirán hoy a un rector, un vicerrector, 18 decanos y 56 directores de carrera para la gestión 2016-2020, luego de un mes de tórrida campaña electoral con más regalos y fiestas que otra cosa y tras una víspera —la de ayer— en la que se pudo verificar al menos cuatro tipos de irregularidades, al filo de los sufragios en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.



Alfredo Jaldín, Saúl Rosas, Waldo López, Gustavo Coimbra, Sergio Justiniano y Miguel Cadima son los candidatos que se disputan el mando de la ‘U’, que maneja más de Bs 1.000 millones —el segundo presupuesto más abultado del sistema público universitario del país, después de la San Andrés, de La Paz—.



Y si de irregularidades se trata, anoche, 11 horas antes del inicio de la votación, la Corte Electoral Permanente (CEP) aún no había publicado la lista oficial de jurados electorales que —conforme al reglamento electoral— ya debió publicarse 10 días atrás, para evitar complicaciones en el arranque de los comicios en las 300 mesas habilitadas. De este problema informó Roberto Rojas, uno de los cuatro vocales de la CEP, y se lo pudo verificar, anoche, en la dirección física de la corte y en su sitio en internet.



Miriam Guzmán de Molina, presidenta de la corte, ayer evadió con empeño las consultas sobre las irregularidades o por la falta de información electoral.



Así que habló Rojas. Y Rojas culpó a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC), pero prometió que lo resolvería. Admitió que por ‘error’ de un funcionario de informática, el miércoles, se publicó en su sitio web una lista de jurados que no era legal, que se le ordenó bajarla, pero este hecho provocó confusión entre algunos estudiantes que figuraron en el listado no oficial de jurados, así que ayer se los vio reclamar a la corte.



A muchos no les hizo gracia esa noticia. Waldo López aseguró que si a estas alturas del proceso (que debe arrancar a las 8:00 y durar ocho horas) no cuenta con una lista de jurados, los actores centrales del proceso electoral, esto provoca “mucha preocupación” sobre el inicio del claustro universitario.



“Complica, en sí, se podría decir. Pero como ya se sacó la lista de estudiantes habilitados, los jurados estudiantes sí o sí tienen que acudir a votar (porque con los primeros asistentes en mesa, en las 300 mesas, se podrá improvisar un jurado)”, dijo el vocal para dar tranquilidad.



Segunda irregularidad

“Hay un aproximado de 80.300 estudiantes, que está sujeto todavía a modificación, porque algunos están presentando sus reclamos (...). Hay un aproximado de 1.515 docentes. Está sujeto a modificación (...)”, informó ayer, a las 16:00, el vocal electoral designado por la corte para lidiar con la prensa nacional.



“Todos los listados de electores (estudiantes y universitarios) deberán ser publicados y entregados por la CEP a los frentes que lo soliciten obligatoriamente 30 días antes del claustro”, dice, sin embargo, el artículo 12 de la convocatoria a elecciones en la universidad. El padrón no se publicó sino hasta 48 horas antes de la votación y dos candidatos a rectores dijeron que conocieron recién una nómina preliminar.



La tercera

Hasta el mediodía de ayer, varios universitarios se quejaron por la falta de información sobre la elección. ¿Cuáles son los cargos a elegir? ¿Será en una papeleta toda la votación? La presidenta de la CEP rehuyó a las consultas. Pero la corte quiso informar por medio de Rojas: se aclaró que serían tres las papeletas (una para rector y vicerrector, otra para decano y vicedecano y otra para jefes de carrera); que la multa por no votar es de Bs 42 para los estudiantes semestralizados y un 20% del salario, por una vez, para los profesores; y que para ganar en primera vuelta, los candidatos deben obtener el 50% más un voto en el estamento estudiantil y lo mismo en el docente; sino, habrá una segunda vuelta el 15 de julio.



Rojas admitió, sin embargo, que faltó información, que los comités electorales facultativos debieron informar, pese a que la norma electoral señala esa obligación a la corte. "No sé. No sé a qué hora votamos ni quiénes son. No sé mucho", confiesa Luis Rodrigo Zárate, de Ingeniería Petrolera, que dijo no haber sabido nada de la corte en estos días.



Una cuarta: algunos comités aún esperaban anoche recibir el material de sufragio, incluso algunos de provincia, como los de una mesa de El Torno. “Estamos tardando un poquito en el conteo de papeletas para darles a los comités facultativos”, admitió Rojas. Así es posible que el arranque demore



Las propuestas que destacaron los candidatos en su campaña



Unidos por la U

A Rector: Saúl Rosas

A Vicerrector: Oswaldo Ulloa

Plantea reforzar la titulación intermedia y aplicar la titulación en cuatro años, porque ya está aprobada la disminución de horas a nivel de pregrado, de 6.000 a 4.800 que es lo que establece la Unesco. Plantea aumentar los recursos a la investigación y a la calidad académica.

Durante su campaña destacó que en su gestión se logró ejecutar el 92% de los recursos del IDH y que se avanzó en obras de infraestructura, que es una condición indispensable para la calidad académica.





Somos U

A Rector: Alfredo Jaldín

A Vicerrector: Juan Carlos Paz

Plantea reconducir la universidad para el desarrollo institucional implementando mecanismos que permitan una administración efectiva de las políticas académicas, con transparencia en la gestión para recuperar el liderazgo de la Uagrm.

Acreditación de todas las carreras, titulación universitaria hasta el nivel de maestría, priorización de los recursos del IDH para la investigación, wifi gratuito en todos los predios de la U y construir el Parque Tecnológico, entre otros.



FURA

A Rector: Gustavo Coimbra

A Vicerrector: Inhabilitado

Propone gestionar la modificación de la asignación de recursos de IDH hacia la capacitación del estamento docente a nivel de maestría y doctorado; potenciar la escuela de posgrado; construir infraestructura universitaria que contemple la residencia para estudiantes; diseño de la nueva ciudad universitaria metropolitana; creación de los centros tecnológicos de investigación; implementación de la profesionalización intermedia y potenciar la cultura y el deporte con creación de unidades en estas áreas.



Transparencia Universitaria (TU)

A Rector: Sergio Justiniano

A Vicerrector: Reny Salvatierra

Los pilares fundamentales de su gestión los fundamenta en transparentar la gestión administrativa y financiera de la Uagrm. Publicar en línea abierta para todo público la información generada en la institución, modernizar y actualización continua del proceso de enseñanza-aprendizaje orientada a la generación de liderazgo. Destinar recursos para investigación, crear e implementar la sociedad científica institucional y articular la integración universitaria al desarrollo de la región y el país, entre otros.



Primero La Gabriel

A Rector: Waldo López

A Vicerrector: Bergman Saucedo

Difundió sus propuestas en el área académica institucional, entre las que destaca actualizar el modelo educativo integral y flexible. Reforzar la investigación y crear el Parque Científico, Tecnológico de la Innovación para el desarrollo con registro de patentes, derechos de autor y divulgación científica. Para docentes ofrece doctorados gratuitos y para estudiantes contempla entrega de tabletas para la incorporación del intenet en zonas wifi y la eliminación de las colas y digitalizar los trámites de inscripción.



Cambio Real

A Rector: Miguel Cadima

A Vicerrector: Francisco Vera

Ofrece un cambio real con tolerancia cero a la corrupción en la universidad, por eso notarió diez propuestas, cinco para estudiantes y cinco para docentes que es de cumplimiento obligatorio si gana esta elección. Estas tienen que ver con la lucha por la autonomía plena, cambio del sistema electoral, apoyo y respeto al estamento docente, estudiantil y administrativo. Acreditación de carreras, fortalecimiento a la investigación, entrega de título sin burocracia y terminar con las colas, entre otros.