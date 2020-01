Brie Larson dirigirá el filme Unicorn Store

Brie Larson, ganadora del Óscar a la mejor actriz por Room, saltará a la dirección y debutará como realizadora con la cinta Unicorn Store, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.



Larson dirigirá, protagonizará y producirá la película Unicorn Store, basada en un guión original de Samantha McIntyre y que cuenta la historia de Kit, una mujer que regresa a casa de sus padres y que recibe una misteriosa invitación de un almacén.



De acuerdo con la información de The Hollywood Reporter, este proyecto también barajó en el pasado la posibilidad de que el director boricua Miguel Arteta se hiciera con las riendas de la película con Rebel Wilson como protagonista.



Finalmente, Larson será quien lleve a cabo Unicorn Store, que supondrá su estreno como cineasta en un largometraje después de que probara la dirección en los cortometrajes Weighting (2011) y The Arm (2012).



La intérprete estadounidense, nacida en 1989 en la ciudad californiana de Sacramento, es una de las sensaciones de Hollywood en la actualidad después de que se llevara la estatuilla a la mejor actriz por Room.



Dirigido por Lenny Abrahamson, este filme relataba la terrible historia de una joven que es secuestrada a los 17 años por un hombre que abusa sexualmente de ella.



De esas violaciones nace su hijo, con el que vive en una pequeña habitación y hará todo lo posible, usando la imaginación y el amor, para proteger al pequeño y sacarle de ese encierro.



Gracias a este papel, Larson impulsó su carrera y, entre sus proyectos futuros, figuran Kong: Skull Island, centrada en los orígenes del mítico King Kong, y Captain Marvel, con la que se convertirá en la primera actriz protagonista que lidere una película de superhéroes del universo cinematográfico de Marvel.