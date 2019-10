Otro nuevo borrador dispara críticas en la Cumbre del Clima

Un nuevo borrador del acuerdo que ya se ha adelantado se podría firmar recién el domingo, ha despertado la polémica entre los negociadores si bien los personeros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en la COP21, como es el caso de la secretaria ejecutiva Cristhiana Figueres han dicho que este borrador “es un paso adelante para un acuerdo ambicioso”, y el presidente de la COP21, el canciller francés Laurent Fabius ha dicho que “En el texto se presentan una serie de opciones, siempre buscando equilibro”, aunque resaltó que los tres temas más difíciles en la negociación son: financiamiento, ambición y diferenciación.



“Estamos muy cerca de la meta, ahora debemos hacer gala de las posibilidades para llegar a un lugar de convergencia, es momento de llegar al final de nuestras labores”, sostuvo.



Sin embargo hay quienes no están de acuerdo con ellos, sobre todo porque en temas tan importantes como “Pérdidas y daños” el texto dice que no se puede ofrecer una base segura para “responsabilidad o indemnización”, que es lo que piden los países más afectados por el cambio climático.



Otro punto que ha puesto en alerta a muchas partes, es que el tema de los derechos humanos no está inscrito como vinculante (es decir obligatorio) en el borrador,



Finalmente se reconoce la “importancia de asegurar la integridad de todos los ecosistemas (…) reconocidos por algunas culturas como Madre Tierra (ya acá la alusión es directa a Bolivia), cuando se tomen acciones para luchar contra el cambio climático”, aunque para algunos analistas esto puede tomarse como una concesión de tinte paternalista.



Las organizaciones de la sociedad civil ya se han manifestado respecto al otro acuerdo, “Los intereses a corto plazo no tendrán sentido en un mundo de 3 grados centígrados. Necesitamos una ambición a largo plazo.”, afirmó Alix Mazounie, vocero de RAC France, una red de ONGs francesa para la acción climática.



Por su parte Mohamed Adow de Christian Aid, una ONG que aboga por acabar con la pobreza en el mundo, sostuvo que hay 3 cosas que no son negociables: el mecanismo de pérdidas y daños, el financiamiento y el mecanismo de ambición: “Sin el mecanismo de pérdidas y daños dejaremos a los más países más vulnerables atrás, sin un texto justo de finanzas dejaremos a los países más pobres detrás, y sin un mecanismo de ambición, dejaremos a todo el mundo detrás”.



“Para asegurar que la poca o mucha ambición expresada por los países se cumpla realmente, no solo necesitamos fortalecer la ambición en el tiempo, sino que también necesitamos tener un marco legal que permita el reporte y la revisión de los compromisos de los países”, señaló Alex Hanafi, del Environmental Defense Fund, una ONG que usa el poder de los mercados para impulsar el desarrollo ambiental.



Martin Kaiser, de Greenpeace, dice: "Esto no ha terminado hasta que la conferencia se cierre, pero lo que está en la mesa no es suficiente. Es un problema muy grande que los objetivos de emisiones sobre la mesa no nos mantendrán por debajo de 1,5 grados de calentamiento y este proyecto de acuerdo no hace absolutamente nada para cambiar eso. En este momento estamos presenciando una exhibición de impotencia internacional.”



Este sábado se tiene prevista una marcha de activistas contra este acuerdo, sin embargo, dado que el gobierno francés ha prohibido cualquier manifestación aunque sea pacífica, dado los recientes atentados el pasado 13 de noviembre, no se sabe si va a realizarse o no.



Francia no está dispuesta a que el “Síndrome de Copenhague”, llamado así por el fracaso de las negociaciones en la COP15 realizada en Dinamarca, vuelva a repetirse, así que está pisando el acelerador a fondo y haciendo que los negociadores trabajen casi sin descanso, para obtener un acuerdo que satisfaga, aunque sea en parte, a los países, pero la verdad es que queda mucho por hacer. Los negociadores están reunidos a esta hora de la noche (23.30) y se espera que nuevamente se queden hasta la madrugada.



Cambio de dirección



Es importante anotar que con el reciente cambio de gobierno en Argentina, también ha cambiado la estructura de su delegación y eso influirá en las negociaciones.



Al respecto ya llegó a París Juan Carlos Villalonga, en representación de Mauricio Macri, quien se pondrá al frente de la delegación argentina”.



Villalonga ha dicho que la Argentina comenzará a “conversar más” con otros países de la región, incluyendo al grupo de negociación AILAC (Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú). Argentina y Venezuela han recibido el Premio Fósil otorgado a los países que obstaculizan las negociaciones en esta COP21.