Así se verá el mundo en 2100 si no se frena el calentamiento global

"El calentamiento global es una amenaza invisible pero muy real", alertó esta semana el director general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Michel Jarraud, durante la difusión de un informe en Ginebra, previo a la conferencia del clima en París.



La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera batió nuevos récords históricos en 2014, según la OMM. El organismo reiteró que si no se hace algo con el calentamiento global nuestro planeta se volverá inhóspito para las generaciones futuras.



Según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) cada año se alcanzan nuevos récords de temperaturas. Este 2015 Europa central vive el mes de noviembre más cálido desde 1925.



El video que encabeza esta nota alerta sobre cómo se verá el planeta si es que no se hace nada para frenar el calentamiento global. Está basado en las proyecciones de la organización científica Climate Central, y muestra a seis de las ciudades más importantes del mundo: Durban, Londrés, Río de Janeiro, Bombay. Sidney, Shangai, mostrándolas tal como cambiarían en 2100, si la situación climática no cambia y la temperatura aumenta hasta en cuatro grados centígrados.



Las imágenes están alteradas digitalmente por el artista Nickolay Lamm y buscan generar conciencia sobre una realidad que muchos no quieren aceptar: que el planeta está en riesgo.