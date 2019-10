Evo: el paro de Comcipo está destrozando a Potosí

El presidente Evo Morales aseveró el domingo que el paro declarado por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que ya lleva 13 días, "está destrozando" a Potosí, hecho que lamentó mucho, porque -dijo- que se está falseando la verdad cuando se demanda inversión y obras para ese departamento.



"Hermanas y hermanos no puedo entender que puedan falsear la verdad algunos dirigentes, lo que más duele es que ese paro está destrozando la ciudad de Potosí, argentinos secuestrados, turistas a ver que vuelva ahora otro argentino, a quien está castigando, a la ciudad de Potosí", dijo.



El 13 de julio un grupo de cívicos seguido de universitarios y mineros llegó a la sede de Gobierno para reclamar atención a un pliego de 26 puntos. Desde entonces el presidente de Comcipo, Jhony Llally, rechazó las reiteradas convocatorias a dialogar con el Gobierno, bajo el argumento de que sólo entablaría un diálogo con el presidente Evo Morales.



Sospecha de la derecha



El jefe de Estado, durante la inauguración de una terminal de buses en el municipio fronterizo de Villazón, departamento de Potosí, manifestó que tiene la sospecha de que la derecha está financiando esa movilización y cuestionó que un movimiento sindical, que por esencia es antiimperialista, anticapitalista y antineoliberal reciba esa ayuda.



"Soy dirigente, he marchado tanto por las reivindicaciones nacionales, pero jamás he marchado con la derecha, con neoliberales, no está confirmado son sospechas, información no confirmada que la derecha financia a este paro de Comcipo", mencionó.



El Mandatario destacó, en contraposición a los argumentos que esgrime la dirigencia cívica potosina, que en todo el "proceso de cambio", es decir su gestión de Gobierno, el departamento de Potosí es el que más se benefició con inversión en infraestructura caminera.



"1.300 millones de dólares, ningún departamento se benefició en caminos como Potosí", aseguró.



Agregó que en materia de industrialización de recursos naturales, Potosí es la segunda región con mayor inversión luego de Cochabamba donde se instalará una planta de urea.



"Primero con urea Cochabamba con más de 800 millones dólares, litio ya hemos empezado firmamos de 1.200 millones de bolivianos, tenemos reservado más de 700 millones de dólares para litio de Potosí, Tarija con planta separadora de líquidos es el tercero con más de 600 millones de dólares", indicó.



Consideró que Comcipo tiene una reivindicación política cuando enarbola la bandera de "Potosí Federal", lo que significaría que pretende quedarse sólo con los recursos que genera que llegan a 800 millones de bolivianos, cuando el Gobierno, por transferencias, entrega a esa región casi 4.000 millones de bolivianos.

