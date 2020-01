Caso terrorismo: emitirán comparendos para 15 policías

Al menos 15 efectivos de la disuelta Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) tendrán que acudir a declarar en el segundo piso del Palacio de Justicia en abril dentro del juicio por supuesto terrorismo.

El tribunal de sentencia, a la cabeza del juez Sixto Fernández, prepara los comparendos después del pedido de la defensa de los procesados.



Los policías entre ellos el capitán Wálter Andrade, Marilyn Vargas y otros serán citados a través de comparendos, pues fueron ofrecidos como testigos de descargo por el acusado detenido Alcides Mendoza.



Según el abogado Gary Prado, los uniformados participaron en el operativo en el hotel Las Américas el 16 de abril de 2009, donde murieron a balas Eduardo Rózsa, Michael Dwyer y Árpád Magyarosi.

Deben correr con los gastos

La Fiscalía considera que la defensa debe correr con los gastos de traer a los testigos para no caer en dilataciones que perjudican el desarrollo del juicio; sin embargo, el abogado Prado dijo que eso no es posible pues hay que considerar que Alcides Mendoza está preso y no tiene recursos. “¿Acaso cuando vinieron al operativo en el hotel no los trajeron en un Hércules? ¿Ahora por qué no hacen igual?”, dijo