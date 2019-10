Ancianos exigen mejor trato en los hospitales

La Federación Departamental de la Tercera Edad, que tiene su sede en la antigua estación de trenes del Parque Urbano, denunció que los ancianos son víctimas de malos tratos en los centros de salud, no les dan medicinas ni los atienden sino que los derivan a otros hospitales.



"Estamos en vigilia y vamos a marchar el próximo martes. Hemos enviado nuestras cartas a las instituciones, pero nadie nos atiende. Se nos están muriendo nuestros ancianos", explicó el presidente de la Federación Departamental de la Tercera Edad, Guillerno Nosa, a EL DEBER.



Nosa advirtió con movilizaciones si las autoridades no escuchan su demanda. "No puede ser que nos utilicen solo en época electoral y luego nos abandonen", indicó.



La construcción de un hospital geriátrico es una de las demandas de los adultos mayores aunque la Alcaldía asegura que en el Bajío ya existe uno. "En el hospital del Bajío nadie atiende a los viejitos, de ahí nos mandan a Los Pocitos, al San Juan de Dios", lamentó.



El dirigente de los ancianos lamentó que no les entregan medicinas y tampoco los atienden bien. "No hay medicamentos, no nos hacen análisis y no aguantamos para ir de un lado a otro", dijo.



Concejo escucha sus demandas

?

?Los concejales municipales recibieron a los ancianos en sala plena para escuchar sus demandas. A las 9:00 comenzó la sesión y se prevé que cerca del mediodía se conozca los resultados del encuentro.