Evo dispuesto a someter su mandato a revocatorio

El presidente Evo Morales expresó estar dispuesto a someter su actual mandato a un referendo revocatorio, tras perder en la consulta ciudadana sobre la reelección. Se mostró confiado en contar con el apoyo de la población.



La máxima autoridad del país expresó su predisposición de vencer a la derecha en esa nueva pulseta, dentro de su discurso realizado en el 15º Congreso de la Federación especial de zonas tradicionales Yungas-Chapare".



La autoridad además señaló que "no habíamos sido invencibles frente al imperio con sus redes sociales, vamos a prepararnos para vencer las redes", sobre la victoria del "No" en el referendo, donde las plataformas de internet captaron la atención de votantes.



Agregó que "en las redes sociales nos hicimos ganar, pero con los planteamientos de ayer, vamos a enfrentar las redes", sostuvo, anticipando mensajes de verdad y acordes a su política de Gobierno.



Minutos antes, el dirigente máximo de los cocaleros del Chapare, Leonardo Loza, dijo que "el año 2019 tendremos nuestro candidato y nuevamente vamos a ganar las elecciones, que lloren los neoliberales, que se asusten porque no estamos de inquilinos en el Palacio de Gobierno, no estamos coyunturalmente, hemos llegado para servir al pueblo boliviano para siempre".