García afirma que no hay un liderazgo similar a Evo

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, admitió que al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) no existe, por ahora, un líder de las mismas características de Evo Morales. Anticipó que será moroso encontrar alguien que pueda sustituir al primer mandatario.



"La virtud de Evo, que no la tienen, en estos momentos, nadie, ni en la oposición ni en el oficialismo, es que haya consolidado al pueblo boliviano uniendo al oriente con el occidente, norte y sur, y que tenga la capacidad de unir la diversidad del país", aseveró en entrevista con ATB.



La autoridad agregó que "dentro del MAS hay muchos líderes, en todos los ámbitos: político, económico y social, especialmente muy jóvenes, con mucha capacidad, pero ninguno de ellos ha logrado todavía esta armonía virtuosa entre liderazgo y pueblo".



García aseveró que es importante que, en lo posterior, el MAS forme a nuevos líderes con las características de Morales. Sin embargo, explicó que es una tarea que tomará su tiempo, debido a que se busca alguien que pueda unificar a Bolivia.



A la consulta de que si él se considera uno de los líderes con la misma característica del presidente Evo Morales, respondió que siente que es una persona "prescindible" para el proceso de cambio, señalando que cumpliría cualquier otra función fuera de ser vicepresidente.