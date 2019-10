Tiroteo entre bandas de motociclistas deja nueve muertos en EEUU

Al menos nueve personas murieron este domingo en un tiroteo entre varias bandas de motociclistas rivales ocurrido en la ciudad de Waco, Texas, Estados Unidos, informó la Policía local.



El tiroteo, que causó también al menos 18 heridos, tuvo lugar en un aparcamiento situado entre los restaurantes Twin Peaks y Don Carlos, poco después del mediodía, precisó el canal de televisión local News Channel 25.



La disputa empezó en el restaurante Twin Peaks y se trasladó después a la calle, agregó la Policía, que no descarta que puedan producirse más fallecimientos. La mayoría de los heridos sufrieron lesiones por disparos y apuñalamiento y fueron evacuados a hospitales.



El sargento policial W. Patrick Swanton indicó que, al menos, tres bandas rivales se hallaban en el aparcamiento cuando sucedió el tiroteo, aunque no divulgó sus nombres.



"Mucha gente inocente podría haber resultado herida hoy. Estas bandas de motociclistas criminales son muy peligrosas y hostiles", subrayó Swanton, en declaraciones difundidas por la web del diario local "Waco Tribune-Herald".



Policía evitó más muertos



La Policía de Waco llegó a abrir fuego para poner fin al enfrentamiento, dijo el sargento, y remarcó que "sus acciones han salvado vidas al evitar una escalada" del choque en una zona concurrida.



Numerosos agentes y personal de los servicios médicos acudieron al lugar del suceso, donde las fuerzas del orden hallaron cadenas, cuchillos, bates, garrotes y armas de fuego.



Algunos clientes, que se encontraban en los dos establecimientos, llegaron a esconderse en los congeladores para protegerse de los disparos, según el canal de televisión.



Dueño del establecimiento conocía la rivalidad

?

Al parecer, los dueños del Twin Peaks conocían la rivalidad de las bandas, pero aún así permitían su acceso al local, aclaró Swanton, que denunció su falta de colaboración con las fuerzas de seguridad.



Tras el tiroteo, los dos restaurantes cerraron, la Policía interrogó a los testigos presenciales y detuvo a tres miembros de las bandas en posesión de armas que fueron encarcelados, acusados de estar implicados en actividades de crimen organizado.



El sargento adelantó que se formularán contra esos detenidos los cargos más severos que sean posibles, y se han efectuado más arrestos.



Las autoridades decidieron también cerrar el Central Texas Marketplace, el complejo que alberga los dos restaurantes.



"No creemos que sea seguro mantener estos negocios abiertos", argumentó Swanton, al mencionar informaciones de bandas de motociclistas que Texas que podrían dirigirse a Waco.



Uno de los testigos presenciales, Michelle Logan, de 37 años, declaró al periódico que "quizás se dispararon treinta armas en el aparcamiento, quizás cien balas".



Logan, que se encontraba en el Twin Peaks cuando estalló la disputa, añadió que "hay mucha gente herida en el hospital, muchas personas tiroteadas".