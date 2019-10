El MAS desiste pedido de eliminar circular del TSE

El vicepresidente Álvaro García Linera informó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) desistirá de hacer algún otro reclamo respecto a la circular del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que prohíbe a diputados y senadores optar por cargos electivos, excepto a Gobernador.



"No podemos hacer nada más ni vamos a hacer nada más. Recibir explicaciones, intercambiar algún criterio y si alguien quiere reclamar podrá acudir al Tribunal Constitucional, pero la Asamblea no apelará más", enfatizó en conferencia de prensa García.



Explicó que cualquier otra acción deberá ser a título personal y no como oficialismo. Ratificó que el MAS es la agrupación política más perjudicada con las disposición, sobre todo en candidatos en Santa Cruz y Cochabamba.



La circular señala que "los Asambleístas Nacionales (Senadores y Diputados) del período legislativo 2010-2015 no podrán ser candidatas o candidatos a subgobernadora o subgobernador, corregidora o corregidor, ejecutiva o ejecutivo seccional de Desarrollo, alcaldesa o alcalde, asambleísta regional y concejala o concejal municipal".



La determinación se fundamenta en el artículo 285 de la Constitución Política del Estado (CPE) que sostiene: "Deben haber tenido residencia de forma permanente en la circunscripción donde postulan, al menos los dos años inmediatamente anteriores a la realización del acto electoral".