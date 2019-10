Todo lo que debes saber sobre la nueva temporada de Walking Dead

Los sobrevivientes del apocalipsis zombie están de regreso el próximo mes de octubre y de a poco se van conociendo las noticias sobre la nueva tanda de capítulos que prometen llevar a otro nivel la ficción, una de las más famosas a nivel mundial.



Esto es lo que se pudo conocer en el panel de la serie, en el que se hicieron jugosas revelaciones para los fanáticos.



El Reino. Se trata de una comunidad de supervivientes del ataque de los muertos vivientes que tiene una dinámica propia y distinta a la del elenco habitual. Su líder es Ezequiel y tiene como mascota a una tigresa.



Personajes "no humanos". Junto con El Reino llegan nuevos personajes que no serán ni zombies ni humanos, aunque no se precisó de quiénes se tratarían.



16 capítulos en dos partes. La nueva temporada contará con dos tandas de 8 episodios, la primera se verá a partir de octubre mientras que la segunda llega en el mes de febrero de 2016.



Lo que no se sabe quién será la víctima del nuevo villano, Negan, que ya fue introducido en el cierre de la temporada hace unos meses. Los productores aseguraron que será una pérdida sin retorno, es decir que uno de los personajes ya no regresará este año.



"Todo el mundo va a perder la cabeza", señaló el creador de los cómics y productor ejecutivo de la serie sobre "muertos vivientes", Robert Kirkman



La serie se transmite en Bolivia a través de la señal de FOX.



Además el panel presentó el nuevo trailer de la serie en el que ya se revelan algunos elementos sobre lo que traerá. Míralo subtitulado al español en la parte de arriba de la nota.