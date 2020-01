Argentina reactiva su "Marcha de la Resistencia" contra políticas de Macri

Cientos de personas se concentraron hoy en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para reactivar, 10 años después, la histórica "Marcha de la Resistencia" en reclamo del "derecho a trabajar" y para "resistir" las políticas del Gobierno de Mauricio Macri, liderados por la asociación Madres de Plaza de Mayo.



La rondas a la plaza comenzaron pasadas las cinco de la tarde (20.00 GMT), con la llegada de las integrantes de la asociación presidida por Hebe de Bonafini, y está previsto que se prolonguen durante 24 horas.

"Esta marcha es por los compañeros que no tienen trabajo, no es la marcha de las Madres. Ustedes vinieron a acompañar a quienes no tienen trabajo", apuntó la líder de Madres de Plaza de Mayo.



Bonafini, de 87 años, terminó la primera vuelta de arranque de la marcha en silla de ruedas y, al finalizarla instó a los presentes a continuar por las Madres.

"Ustedes tiene que ser nuestras piernas ahora porque nosotras ya no tenemos más fuerza. Marchen ustedes compañeros", aseveró Bonafini.

Junto a las Madres marchó multitud de militantes kirchneristas que protestaron contra las políticas de Mauricio Macri, quien asumió el pasado 10 de diciembre en sucesión de Cristina Fernández (2007-2015).

"Macri, pará la mano", era uno de los mensajes que se repetían en los carteles de la plaza porteña, enfrentado al "Vuelve Cristina" que entonaban algunos de sus simpatizantes.



De hecho, la cabecera de la marcha estaba presidida por una pancarta con el lema "Por el derecho a trabajar, resistir sin descansar. Cristina conducción", en referencia a la exmandataria.



La "Marcha de la Resistencia" es un símbolo histórico de la lucha popular en Argentina que data de la dictadura y se mantuvo durante aquellas presidencias democráticas no afines a las aspiraciones de las entidades organizadoras.



Entre los presentes, había también mucha gente procedente del cinturón metropolitano de Buenos Aires, como Alberto Guglielmone y su esposa, quienes acudieron ataviados con una bandera argentina de luto y una pancarta clara que explicaba el motivo de su presencia en la cita.

"Motivos hay muchos pero tratando de encontrar una síntesis, lo escribí antes de salir y es lo que dice el cartelito: "Macri o paz", las dos cosas no son compatibles", enfatizó Guglielmone en declaraciones a Efe.



Analía Ballerini, otra de las manifestantes de Plaza de Mayo, fue también contundente: "Nosotros no vamos a dar un paso atrás, no vamos a dejar que él nos saque los derechos que conseguimos gracias al Gobierno de Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández) (2003-2015).



Ya nos bancamos (aguantamos) que saque ARSAT, nos bancamos la devaluación, nos bancamos los tarifazos".

Junto a Madres de Plaza de Mayo, otras organizaciones sociales, culturales y políticas afines al kirchnerismo respaldaron la convocatoria.

La primera Marcha de la Resistencia se realizó en plena dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), el 9 de diciembre de 1981, cuando 70 madres de desaparecidos caminaron durante toda una noche rodeadas de 700 militares para exigir justicia por los crímenes del terrorismo de Estado.



Las agrupaciones humanitarias y los familiares de las víctimas elevan a 30.000 la cifra de desaparecidos durante la dictadura.

En 2006, durante el Gobierno de Néstor Kirchner, la Marcha de la Resistencia se interrumpió por considerar que "el enemigo" ya no estaba en la Casa Rosada".



Esta marcha se suma a las realizadas por el colectivo pro derechos humanos cada jueves desde abril de 1977 en torno a la emblemática Pirámide de Mayo -monumento en recuerdo a la Revolución de 1810 que marcó el inicio de independencia argentina- y frente a la que el pasado día 18 las Madres realizaron su ronda 2000.