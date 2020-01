Consternación en Francia tras la muerte de 13 jóvenes

La ciudad de Rouen, en el noroeste de Francia, amaneció hoy consternada por el incendio, de origen accidental, que anoche se declaró en un bar de la localidad y que causó trece muertos y seis heridos, uno de ellos de gravedad.



Las llamas se originaron poco después de la medianoche local en el sótano de un pequeño bar, el "Cuba Libre", situado en el centro de la población y cerrado para que un grupo de jóvenes de entre 18 y 25 años celebrara un cumpleaños.



El alcalde de Rouen, Yvon Robert, confirmó que "la hipótesis más evidente" es el "origen accidental" del fuego, aunque reconoció que en un primer momento se pensó en la pista terrorista.

No en vano, la catedral de Rouen acogió el pasado martes el funeral por el sacerdote Jacques Hamel, degollado el 26 de julio a los 86 años por dos yihadistas en nombre del Estado Islámico (EI) en su iglesia de Saint-Etienne-du-Rouvray, situada a pocos kilómetros.



Un drama que tuvo lugar doce días después del atentado que provocó 85 muertes en Niza y que se situó en la estela de los que el año pasado afectaron a París y Saint Denis en enero y en noviembre.

Pero desde el primer momento los bomberos apuntaron a la pista accidental del incendio, el más mortífero registrado en Francia desde 2005, una hipótesis confirmada durante el día por las autoridades judiciales.

Robert agregó que, además, es el drama más grave registrado en su ciudad.



El alcalde señaló que una investigación está en marcha para determinar si el local cumplía con las medidas de seguridad y aclarar las circunstancias del accidente, a fin de "evitar que se repita un drama similar".



Según los primeros elementos, todo apunta a que uno de los invitados subió a la planta baja del bar para buscar la tarta de cumpleaños.

Cuando bajaba al sótano con las velas encendidas, tropezó en la escalera, lo que provocó que se incendiara la moqueta del suelo.

El fuego trepó por las cortinas y prendió en el techo, fabricado con un material aislante que ocasionó un humo tóxico, lo que causó la mayor parte de las víctimas.



El incendio hizo saltar el escaparate del bar, mientras los clientes que estaban en la planta baja huían despavoridos, según contaron a los medios.



La intervención rápida de los bomberos permitió sofocar las llamas, que no afectaron a ninguno de los edificios colindantes, pero no pudieron evitar la tragedia.



Tanto las víctimas como los heridos fueron trasladados al hospital universitario de Rouen, donde las autoridades enviaron a un equipo de apoyo sicológico para los afectados y los allegados.



Doce de las trece víctimas mortales ya han sido identificadas, mientras que cinco de los seis heridos han sido dados de alta.

La sexta víctima, una joven, se encuentra en estado grave y fue trasladada en helicóptero al hospital de Saint-Louis de París, especializado en quemados.



Los aledaños del bar están acordonados por la policía, que trabaja en el interior para confirmar las causas del incendio