Tribunal delibera antes de dictar sentencia en el caso Porvenir

Los integrantes del Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz ingresaron a deliberar minutos antes de las 17:00 y alistan la determinación sobre el caso Porvenir. Leopoldo Fernández, Herman Justiniano, Edwin Ventura y Marcelo Mejido son acusados de la muerte de 13 campesinos y normalistas, el 11 de septiembre de 2008.

"Están deliberando la sentencia!!! Oremos Bolivia", escribió en su cuenta en Facebook Pamela, una de las hijas del exprefecto de Pando. Otros familiares y amigos esperan la decisión, en medio de una gran atención mediática y un importante despliegue de seguridad.

Conoce mas I Leopoldo dice que no aceptará ni un año de cárcel

Ayer la exautoridad regional, tras enterarse que la justicia rechazó su pedido de extinción de la causa, manifestó que "lo que uno siente es impotencia, no solo por lo que vivo sino porque es el punto de partida de una escalada de intimidación a toda disidencia política en este país".

La Fiscalía y la representación legal de parte de las "víctimas" solicitó una pena de 30 años para los involucrados, mismos que deberían ser cumplidos en la cárcel de San Pedro en la sede de Gobierno.

Lea también I García Linera pide ser 'implacables' con Leopoldo

El propio vicepresidente Álvaro García Linera instó a que "la justicia sea dura e implacable, y conceda una sanción ejemplarizadora contra quienes masacraron a los indígenas" porque no se debe perdonar el "genocidio".

La causa judicial data de 2008 y hasta el momento tuvo 122 pruebas documentales y materiales, varios incidentes y la presentación de más de 60 testigos. Hoy realizó su última declaración Edwin Veentura, uno de los procesados.

Puedes ver I Fiscal dice que probaron delitos en caso Porvenir

Fernández, en contacto con EL DEBER, adelantó que "no temo a los 30 años de cárcel, no es cuestión de temer. Yo no acepto ni un solo año de cárcel, son ocho años y medio que llevamos este proceso, con investigaciones que no tienen seriedad".

Así ingresó el exprefecto a su audiencia: