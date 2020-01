Evo Morales dice que conocía a Gutiérrez y el MAS lo expulsa

“Vi a Rómer Gutiérrez en Santa Cruz, creo que en Beni también en las campañas, lo he visto, lo conozco, lo saludamos. Lo he visto agitando como tantos jóvenes agitan, hombres y mujeres, pero no sabía sus andanzas”, dijo el presidente Evo Morales. A diferencia de muchas de las autoridades que han salido en fotografías con Rómer Gutiérrez Quezada, el exasesor de la concejala Melody Téllez apresado con casi 100 kilos de cocaína en San Pablo, el mandatario admitió que recordaba al expresidente de la Organización Che Guevara. “Qué iba a estar consultando, averiguando quién es este, de tantos jóvenes que participan”, añadió en una conferencia de prensa en Palacio Quemado.

El mandatario aseguró que el hecho que se saque fotos con alguien no significa que sea su amigo, que cuando no hay tiempo para aceptar fotografías la gente se molesta. “No sé si es malo o bueno, parece bueno, pero aparece esto y por una foto ya por poco no dicen que Evo es narcotraficante”, se quejó.

También negó que Gutiérrez sea asesor del MAS y precisó que asesoraba a una concejal. “No lo conocí como asesor, ni como dirigente, ni como presidente”, aseguró Morales.

El presidente aparece en varias fotografías colgadas en Facebook por Gutiérrez. Su hermana, la diputada suplente del MAS Amparo Gutiérrez, contó que el presidente Morales le decía el cambita a Rómer y que lo molestaba por su exceso de peso.



Sin militancia



Pese a que varias voces del oficialismo aseguran que Rómer Gutiérrez pagó el embanderamiento del segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz para la campaña del referendo del 21-F y que organizó una batucada para acompañar la campaña, su nombre fue borrado de la lista de militantes del Movimiento Al Socialismo.

Rolando Cuellar, jefe departamental del MAS, explicó que como máxima autoridad del oficialismo en Santa Cruz convocó a un congreso ordinario para tratar la desafiliación de Gutiérrez Quezada. Añadió que fue apartado del partido en cumplimiento del artículo 88 numeral dos del reglamento interno del MAS, que establece la expulsión del partido ante cualquier acto de corrupción o de enriquecimiento ilícito cometido por algún militante.

“Se ha decidido expulsarlo. Él ha cometido un desprestigio importante para el partido, ha manchado el nombre del MAS, la imagen del presidente con sus fotografías. Esto lo hacemos para que vea la población que el partido no va a socapar a nadie. Si aparece un acto de corrupción lo vamos a remitir al Ministerio Público”, aseguró.



Aunque en un principio las sanciones internas del partido amenazaban con afectar las carreras de la concejala Melody Téllez y de la diputada Amparo Gutiérrez, al final solo se expulsó a Rómer Gutiérrez, en el entendido que los delitos son personales. No opina lo mismo el concejal Tito Sanjinez, que ayer aseguró de que buscará que tanto Téllez como Gutiérrez devuelvan sus curules por su relación con Rómer Gutiérrez. Anunció que hoy tratará el tema en una sesión del Concejo Municipal.

Se queda en Brasil

El Gobierno tampoco hará nada para que Rómer Gutiérrez retorne al país y pague por sus supuestos delitos en una cárcel boliviana. Ayer, en un acto en San Matías, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que en este caso se debe aplicar el criterio de “delito mayor”. Señaló que, en Bolivia, Gutiérrez no tiene una denuncia tan grave como la que pesa sobre él en Brasil, donde lo procesan por tráfico de drogas con la intención de reexportarla a otro continente, y que si Bolivia pidiera su extradición probablemente sería condenado a una pena mucho menor que la que le puede caer en el país vecino.



La semana pasada, la Fiscalía inició una investigación sobre Gutiérrez Quezada y sus posibles cómplices. La fiscal Marina Flores indaga al exasesor por posible legitimación de ganancias ilícitas, debido a que ante la Contraloría General del Estado declaró un patrimonio superior a los Bs 10 millones. Eso llevó a que el viernes último la Felcn allanara la casa de la familia de Gutiérrez. No se informó de otros allanamientos.

Aseguran que la ‘Che Guevara’ tiene asambleístas

Una grabación que circuló ayer por las redes sociales da cuenta de que la Organización Che Guevara MAS-IPSP tendría a sus miembros en la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Tenemos un senador, nueve diputados, ocho asambleístas y, en la mayoría de los ministerios, estamos en cargos jerárquicos, ¿ya? Somos la organización que más acompaña al presidente en todo el país ¿ok?”, se escucha en el audio.

David Vargas, presidente de la organización en La Paz, reconoció ayer por teléfono que la voz de los audios es la suya, pero que el contexto de esta grabación fueron peleas internas en los grupos de WhatsApp del MAS.

Cuando se le consultó si era cierto que tenían en sus filas a senadores, diputados y asambleístas, Vargas aseguró que hay militantes de todo tipo, pero que si empieza ahora a dar nombres, se intentará ensuciarlos por lo hecho por Gutiérrez.

En las grabaciones, Vargas se jacta de tener influencias con el Ministerio de Gobierno y Justicia, algo que fue rechazado por Hugo Moldiz, exministro de Gobierno, que aseguró que ya había fichado a Vargas en actos de campaña y reprochó su actitud amenazante.



De hecho, Vargas subía a sus redes sociales fotografías muy parecidas a las de Gutiérrez y no desaprovechaba oportunidad para retratarse con el poder.

Sobre Rómer, que fue su jefe hasta la semana pasada, asegura que ya le hizo llegar al presidente Morales una nota sobre su expulsión de la Organización Che Guevara y que Gutiérrez se había desaparecido en los últimos seis meses, porque estaba en Brasil. Sin embargo, subió al Facebook una foto juntos el 12 de mayo.