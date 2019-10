Maiceros tendrán 1.000 silos para mejorar sus precios

Evitar que la desesperación obligue a los pequeños y medianos productores a vender su cosecha de maíz a cualquier precio, es el objetivo de la instalación de 1.000 silos en la zona maicera de Santa Cruz.



El programa, que ya se encuentra en su etapa definitoria, busca beneficiar a unos 4.000 productores que no tienen la capacidad de almacenar (ensilaje) su producción, para luego venderla cuando la necesiten o los precios les sean favorables.



Vicente Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Maíz, Sorgo, Frejol y Cultivos Alternativos (Promasor), explicó que hay cuatro modelos de silos.



Se van a ofrecer los que tengan capacidad de 20 toneladas, 50, 100 y 180. Los costos serán a partir de los $us 3.200.



Gutiérrez remarcó que el pago será mensual o semestral y que estará destinado a los que estén asociados a la entidad. El productor dijo que los primeros silos se ubicarán en la zona sur del departamento.



Acopio de Emapa

A partir de una denuncia en la que se indica que en los silos de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) en Cuatro Cañadas hay una cantidad de maíz que estaría en malas condiciones y que no se lo pudo vender, Álvaro Méndez, director departamental de Emapa, explicó que las acusaciones son falsas debido a que en el silo mencionado, que tiene una capacidad de 50.000 toneladas, el maíz se encuentra en buen estado.



En un recorrido por la zona, los productores explicaron que no están trabajando con Emapa debido a los bajos precios, en la gestión pasada, que buscaba pagar la empresa estatal de alimentos.

En la actualidad el precio del quintal de maíz se comercializa en Bs 38, pero para cubrir las inversiones debería estar en Bs 65