FBI investiga el tiroteo como un "acto terrorista"

El director asistente del FBI en Los Ángeles, David Bowdich, informó este viernes que se investiga como "un acto de terrorismo", el tiroteo de San Bernardino (California, EEUU), que dejó 14 muertos este miércoles.



"Estamos investigando estos horribles actos como un acto terrorista", explicó el director adjunto del FBI en Los Ángeles, David Bowdich, durante una rueda de prensa.



"Tenemos pruebas que nos han llevado a comprender que había un plan más extenso", añadió.



Los agentes encontraron en la vivienda de Syed Farook, de 28 años, y Tashfeen Malik, de 27, un gran arsenal de armas, munición y explosivos, dos teléfonos celulares destruidos en una papelera y las pruebas de que habían intentando eliminar su historial de navegación por internet.



"Esperamos que las huellas digitales dejadas por estos individuos nos lleven al motivo" del ataque, afirmó Bowdich. "Esta prueba es increíblemente importante".



La pareja mató el miércoles a 14 personas e hirió a otras 21 durante la fiesta navideña organizada por la empresa en que trabajaba Farook en la ciudad de San Bernardino. A pesar de los indicios, el FBI no está todavía en medida de asegurar que el matrimonio recibió órdenes del grupo yihadista o de si se trata del primer ataque del EI en territorio estadounidense.



"No tengo la respuesta", reconoció el agente. "¿Se inspiraron en él? Todavía no tenemos la respuesta", agregó. Bowdich aseguró sin embargo conocer las informaciones que apuntan a que Malik, nacida en Pakistán, alabó en Facebook al autoproclamado califa del EI, Abu Bakr al Bagdadi. "Estoy al corriente del post en Facebook. Y sí, hubo un juramento de lealtad", señaló. "Lo estamos investigando".



Varios medios estadounidenses informaron que la joven colgó dicho mensaje en la popular red social "justo antes del ataque".



Una agencia de información afín al EI, Aamaq, informó el viernes que el tiroteo fue perpetrado por simpatizantes del grupo yihadista.

El matrimonio murió acribillado a balazos el miércoles durante un enfrentamiento con la policía, que les localizó tras darse a la fuga.





Supuesta autora del tiroteo era simpatizante del EI

Tashfeen Malik, supuesta autora junto a su esposo del tiroteo que costó la vida a 14 personas en San Bernardino (California), había prometido lealtad al líder del Estado Islámico (EI) en un mensaje en Facebook, según fuentes cercanas a la investigación citadas hoy por varios medios de Estados Unidos.



Las fuerzas de seguridad encontraron en la escena del crimen un artefacto explosivo que no llegó a estallar.



Un grupo de periodistas entró el viernes en la vivienda de Farook y Malik, después de que la policía la registrara exhaustivamente durante casi 48 horas.



En el interior había juguetes para niños, pasaportes y cartas, un Corán y ropa.Los investigadores también encontraron un laboratorio para fabricar explosivos, 12 bombas caseras y miles de municiones.



"Sus muertos son nuestros muertos", dijo el jueves por la noche el presidente Barack Obama, quien en los últimos días insistió en que las autoridades trabajan por evitar atentados yihadistas en Estados Unidos como los que sufrió París hace tres semanas.