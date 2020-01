Raldes, cuidado para la vuelta ante Liga

El defensor de Bolívar Ronald Raldes es cuidado para el partido de vuelta por la Copa Sudamericana, ante Liga de Quito. No se entrenó este martes porque supuestamente tenía un permiso especial y no estará en el inicio del Clausura ante Guabirá, este domingo (15:00). El otro zaguero cruceño, Luis Gutiérrez, también no se presentó a la práctica, que se llevó a cabo en Tembladerani.

El entrenador Beñat San José no solo cuidará a Raldes para el 2 de agosto, sino también a Marcos Riquelme, Leonel Justiniano y Mauricio Prieto. Ante la ausencia de Raldes, Gutiérrez y Ronald Eguino se perfilan para estar desde el inicio ante el equipo azucarero, en el Gilberto Parada de Montero.

La academia paceña presentará algunos rostros jóvenes ante el rojo de Santa Cruz. La línea de defensores estará conformada por Edemir Rodríguez, Luis Gutiérrez, Ronald Eguino y Leonel Morales; en el medio sector estarán Leandro Maygua, Pedro Azogue y Hernán Rodríguez; mientras que en el ataque irán Juan Eduardo Fierro, Juan Carlos Arce y William Ferreira (Gastón Sirino).

El ‘Conejo’, en condiciones de jugar

Arce indicó que se encuentra dolorido en el empeine del pie derecho, pero que estará en el debut liguero. "Tengo un golpe que produjo que se me hinchara el empeine, no me deja rematar. El viernes y sábado ya estaré mejor, de todas maneras espero llegar al partido del domingo", expresó el ariete.

El que no está bien es Jorge Enrique Flores. El lateral izquierdo trabajó por separado de sus compañeros. Según el mismo jugador, despertó con molestias en la parte posterior del muslo izquierdo.