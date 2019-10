Evo confirma que excluye a medios de la publicidad oficial

"En Bolivia hay libertad de expresión, falsamente dicen que no hay", aseguró el presidente Evo Morales en una entrevista publicada este lunes por el diario argentino "Página 12".



Cuando la periodista le consula sobre la falta de publicidad oficial en algunos medios, el mandatario manifestó que "el Gobierno decide por qué medio puede llegar al pueblo. No es una obligación llegar a todos y lo peor es que algunos medios mienten e insultan. La gente va a creer al medio que dice la verdad bajo la libertad de expresión".



Morales también indicó que, aunque trabaja con miras sólo hasta el fin de su gestión el año 2020, el mensaje más aplaudido de todas sus intervenciones es "Evo hasta el 2025".



"Me sorprende que en todos los actos a donde voy el mensaje más aplaudido es Evo hasta 2025. Por ahora, estoy preocupado en los temas de gestión, que termina en 2020", aseveró.





Matrimonio igualitario y aborto



En la entrevista, Morales se declaró católico "por su madre" y relató que asiste algunos domingos a misa. A raíz de ello, consultado sobre el matrimonio igualitario en Bolivia, dijo que no puede entender "cómo pueden casarse mujeres con mujeres y varones con varones".



Posteriormente, dijo que tanto el tema del aborto y el matrimonio homosexual deben debatirse y será el pueblo el que decida a través de un referéndum. "Yo soy medio conservador", aseveró el presidente.