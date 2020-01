Repercusiones sobre la encuesta de EL DEBER

En la víspera de la efeméride de Santa Cruz, EL DEBER entregó a sus lectores una separa en la que la gente señala sus preferencias en una encuesta. Entre varios aspectos, se resume que el cruceño ama su clima, el majadito y el taquirari, que Gladys Moreno es una artista histórica, el extinto cardenal Julio Terrazas es el personaje por el que más se sienten representados y que el "Diablo" Etcheverry es el deportista histórico.



La separata que se publicó en la edición de hoy de EL DEBER, ya generó repercusiones y diversas opiniones. Erwin Bazán, jefe de prensa de la arquidiócesis de Santa Cruz, sostiene que el resultado de la encuesta, especialmente en lo referente a lo que las personas dicen sobre el cardenal Terrazas (+), es que él siempre ha estado cerca de la gente, y que, además, en la última etapa de su vida, cuando había dejado el gobierno de la arquidiócesis, se dedicó a visitar parroquias de la periferia y de localidades cercanas.



“El dato de la encuesta es recoger los frutos de una vida entregada a la gente. Su lema episcopal era ser servidor de todos. El cardenal fue una persona que elevó la voz por aquellos que no tenían la posibilidad de hacerlo, por los descartados, los desposeídos. Encarnando las angustias y esperanzas de los pobres”, dijo.



Diego Ayo, profesor de la Umsa y analista, considera que hay aditamentos interesantes en el resultado de la encuesta, como el hecho de que el cardenal Terrazas es una figura representativa de la sociedad cruceña, lo cual demuestra que hay una fuerte inclinación católica.



Respecto a que el 62% quiere aprender inglés, para Ayo es una evidencia de la orientación cosmopolita de Santa Cruz y que va con la economía que está influida por capitales extranjeros, más que otras economías del país.



El historiador Erick Soria Galvarro, autor del libro Santa Cruz en el proceso de la independencia, crónica histórica documentada, y premio Nacional de Historia por la Uagrm, dice que es correcta la lectura de que las personas ponen como referente a Gladys Moreno, al cardenal Julio Terrazas y a Marco Antonio Etcheverry, puesto que lo que ellos hicieron queda grabado en la memoria de la gente.



En lo político, sobre el hecho de que los encuestados creen que el cruceño no toma el poder por falta de liderazgo, señala que no es correcto, puesto que lo que ocurre es que el oriente no tiene fuerza electoral como para definir o decidir un candidato.