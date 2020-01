La chica Almodóvar de Bolivia

A las actrices que trabajan con el cineasta español, Pedro Almodóvar, se las conoce por dos cosas: sus roles de mujeres apasionadas, auténticas, algo insensatas y muy salvajes. Y por otra parte, por tener una belleza alejada de prototipos y estándares. Es por esto último que a Patricia García la llaman ‘la chica Almodóvar boliviana’, pues tiene una belleza y elegancia muy singural.

Sensualidad

La intérprete española-boliviana, de 1,76 m de estatura, pronto cumplirá 40 años y se siente una “mujer atractiva”. “Es evidente que soy diferente. No tengo la apariencia clásica femenina pero me siento especial. Que me llamen ‘chica Almodóvar’ es para mí un halago, aunque a diferencia de sus personajes soy arriesgada, meticulosa y nada insensata”, afirma desde La Paz, donde reside desde el 2006.



Y es que su figura y facciones han sido siempre bien apreciadas tanto en las tablas, con las cámaras y últimamente también en las pasarelas. “Como actriz de teatro soy muy versátil, puedo transformarme en una anciana, como en una niña o un muchacho. Para el trabajo audiovisual tengo un rostro muy duro, quizás por eso me asignan papeles como el de una transexual, con el que apareceré en la serie Sigo siendo el rey (ATB). Mi físico es perfecto para ese rol. En La entrega, la teleserie que está en pleno proceso de grabación, hago de una jefa en un canal de televisión”, explica.



La artista tiene un currículo abultado, entre lo que destaca su formación en Teatro de los Andes y trabajar con figuras destacadas de las artes escénicas del país, como David Mondaca, Martha Monzón y Diego Aramburo. También trabajó con Hubert Colas, en Francia. García además, vivió en Sucre, Cochabamba, Lima, Buenos Aires y Marsella.

Lo que viene

La también directora tiene programado estrenar este año Averno, la película de Marcos Loayza, en la que además de actuar se encargó del casting. En los próximos días trabajará en el filme Anomalía, de Sergio Vargas. Asimismo, está previsto que protagonice el monólogo Cuatro boleros, escrito por Loayza y una pieza inspirada en Medea, donde Aramburo y ella comparten créditos.



García participará con dos obras en el Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz. Se trata de Momo, un espectáculo de radioteatro de la compañía Octáfono, y Radio paranoia, del grupo La Cueva. Y en el Festival Off, la muestra paralela a la cita organizada por la APAC, participará con la obra 155 días