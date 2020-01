Los 7 errores comunes al limpiar objetos caseros

La televisión, el teclado de la computadora y el control remoto son solo algunos de los dispositivos electrónicos que usamos a diario y en los que se acumula la suciedad y las bacterias, por tanto requieren de ciertos cuidados al ser limpiados. Pero, ¿los está limpiando de la manera correcta? Del portal brasileño Casa e Jardim recogimos los errores más frecuentes que debes evitar repetir:



1. Rociar el producto de limpieza directamente sobre la pantalla del televisor o la computadora. Pase lo que pase, nunca apliques el limpiador directamente sobre las superficies de LCD, de plasma o de cualquier pantalla de proyección sensible. Añada el producto - específico para este tipo de dispositivos - en un paño de microfibra y sólo entonces límpiela.



2. Olvidarse de sacar las migajas del teclado del ordenador o computadora. La próxima vez que limpie su teclado, dele vuelta, con las teclas inclinadas hacia abajo y aplicándole golpes suaves. Poco a poco, verá que las migajas saltarán afuera. Si usted tiene una tostadora en su casa, haga lo mismo. Otra buena táctica es pasar el aspirador portátil entre las teclas.



3. No limpiar las cuchillas de la licuadora separado de la taza.

Puede que no lo parezca, pero es probable que después lavar el vaso de la licuadora sin prestar la debida atención a las cuchillas, algún vestigio de alimentos queden alojados allí. Con el tiempo, la suciedad se acumula y puede incluso poner en peligro la vida de su dispositivo. Así que lave todas las partes de la licuadora con agua tibia, jabón y listo. Deje que se seque completamente antes de montar de nuevo. Lo mismo ocurre con los procesadores de alimentos.





4. No limpiar el control remoto de la televisión. Piense en la cantidad de personas que en diferentes momentos del día, toman el control remoto de su TV. Tome un desinfectante y aplique un poco en un paño. A continuación, es solo frotar, pero asegúrese de limpiar bien entre los botones y en toda la extensión de dispositivo. Repita esto por lo menos una vez a la semana.



5. No desinfectar la parte extraible de su auricular. Los auriculares que tienen una capucha extraíble de silicona pueden ser completamente desinfectados. Averigüe si trae esa posibilidad y, de ser así, lave la pieza de silicona, que es donde se acumulan las bacterias. Para ello, use un detergente suave y agua. Asegúrese de enjuagar bien y seque bien antes de montar las piezas de vuelta.





6. Lavar solo la parte de afuera de la cafetera. Recuerde limpiar bien la parte del moledor de café después de su uso y realizar la descalcificación de la máquina cada mes.



7. Nunca desinfectar el auricular del teléfono de su casa. Esta situación es muy similar al del control remoto de su televisor. Son dispositivos compartidos muchas veces y están en contacto con varias manos y oídos durante el día. Para desinfectar los teléfonos se suele utilizar un paño de microfibra con un poco de alcohol.