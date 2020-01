Sandóval: 'Hace 10 años me convertí e inculco valores'

La exparlamentaria por el MNR, Roxana Sandóval, dijo esta mañana a Radio EL DEBER que lo que se ve en el video que circuló por las redes sociales no fue un acto de adoctrinamiento ideológico, se trato más bien de una enseñanza cívica de respeto a las leyes nacionales.

Sandóval aclaró que todo sucedió en la plaza 24 de Septiembre, horas antes del acto de recordación del primer año de la victoria del No en el referéndum del 21 de febrero de 2016.

La ex autoridad dijo que los chicos que aparecen en el video son miembros de la Escuela de Héroes, una especie de escuela de líderes, de la iglesia evangélica Santuario Cristiano Apostólico y Profético, de la cual ella es miembro desde hace 10 años.

Aseguró que no está mintiendo al inculcar lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico y contra la violencia, así como el respeto a la Constitución Política del Estado y a las demás leyes bolivianas.

“Creo que implantar valores en los niños a temprana edad es muy importante. Esto ha sido muy criticado, asumo la responsabilidad pero nunca voy a renunciar a lo que soy porque tengo la bendición de Dios desde hace 10 años, cuando me he convertido, por ello inculco valores y principios, es algo que se está perdiendo en la sociedad”, refirió Sandóval.

Referente al haber nombrado al presidente Evo Morales, la exdiputada recordó que el primer mandatario se sometió a un referéndum y el pueblo le dijo que No.

Sandóval fue citada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia donde fue interrogada por una trabajadora social y una sicóloga que determinarán su grado de culpabilidad, aunque asegura que ha consultado con un juez especializado y le ha dicho que fue una falta o infracción, no un delito.

“Roxana Sandóval no mató, no violó, no drogó, no raptó a niños, solo inculca valores y principios cristianos a una sociedad que está caída de las manos de Dios”, indicó.

En cuanto a las denuncias del Ministerio de Justicia que fueron sentadas ante un juzgado del menor, recordó que nadie del Gobierno tiene autoridad para acusarla.

“Deben ver que en su partido político, el MAS, hubo casos que realmente la ciudadanía debió haberse pronunciado y no lo hizo, ¿será por temor?, ¿será por presión?, ¡no lo sé!”, acotó.

Como parte de su defensa hizo escuchar una nota de un acto de entrega de un colegio en Potosí, donde una autoridad oficialista les pidió a los niños que defiendan el ‘proceso de cambio’ del Gobierno poniéndose cartuchos de dinamita para botarlos a patadas a los que intenten sacarlos.

“Me pregunto, ¿qué significa decir a los niños que se pongan cartuchos de dinamita? ¿Es para que ellos exploten? o ¿es para ir a morir o a matar a un grupo de gente en una concentración?, ¡eso es grave!, pero a nuestra ciudadanía prácticamente no le importó”, agregó Sandóval. La Escuela de Héroes, en la que da clases a niños, también sirve a adultos mayores en situación de abandono de sus hijos. Sandóval además atendió un centro de rehabilitación de drogodependientes.