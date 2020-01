Quintana denunciará a Ortiz por recibir fondos

El Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anunció que en las próximas horas realizará una denuncia documentada contra el senador de Unidad Demócrata (UD), Oscar Ortiz, por presuntos delitos cometidos en su condición de senador y que tienen que ver con la recepción de recursos económicos de parte de organizaciones no gubernamentales y fundaciones norteamericanas.



“En las próximas horas presentaré una denuncia documentada sobre varios actos irregulares que Oscar Ortiz comete en su condición de senador. Ya se ha sistematizado la información que demuestra que Ortiz depende de una cofradía de ultraneoliberales y recibe dineros de 17 organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos”, dijo el ministro de la Presidencia.



“Es inconcebible que un senador que recibe su salario de los impuestos que pagamos todos los bolivianos haya vendido su fidelidad a 17 organizaciones no gubernamentales vinculadas con explotación de petróleo, minas otros recursos naturales de regiones en las que opera en imperio de Estados Unidos. Con plata de los bolivianos, se pasa más tiempo viajando que haciendo gestión para su propia región. El país debe conocer cuáles son los verdaderos intereses que defiende Oscar Ortiz, que en realidad debería ser senador de las 17 Ong’s que le brindan un plato de lentejas, en lugar de ser representante del pueblo boliviano”, denunció Quintana.



El Ministro hizo esas declaraciones la noche del viernes, en la última conferencia pública que brindó el profesor Atilio Borón, quien visitó Santa Cruz invitado por el Gobierno para la inauguración de la Escuela Militar Antiimperialista, Juan José Torres.



Al hacer un comentario sobre su último trabajo denominado Bolivia Leaks: La injerencia de Estados Unidos contra el Proceso de Cambio, el ministro dijo que Ortiz forma parte de esa derecha “que detesta al Estado Plurinacional, que quisiera verlo desaparecido del escenario, para que gobiernen las transnacionales de las que son funcionarios a sueldo”.



“Estos señores son los que creen que la Escuela Militar Antiimperialista es ociosa, que es una decisión trasnochada. Y no es casual, ellos desearían simple y llanamente que sus patrones tengan libre acceso a Bolivia y gobiernen el país como siempre lo han hecho”, afirmó.



“Lean Bolivia Leaks y verán como Oscar Ortiz es el campeón del servilismo ante el imperio. Lean Bolivia Leaks y a ustedes, los jóvenes cruceños, les va a dar vergüenza tener un representante como ése, así como a nosotros los occidentales nos indigna que existan sujetos como Tuto Quiroga, que le piden a Estados Unidos que destruya a su propio país”, agregó el Ministro, citando uno de los cables revelados, en los que Quiroga le recomienda a Estados Unidos asfixiar económicamente al país para desestabilizar al Gobierno del Presidente Evo Morales.