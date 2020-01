Campesinos exigen al clero cuentas por diezmos

"Ellos que preparen la rendición pública de cuentas de los diezmos que han administrado", pidió el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Feliciano Vegamonte.

La reacción surge ante la posición de la Iglesia Católica, de solicitar respeto a los resultados del referendo de febrero pasado, en el que ganó el No a la habilitación de Evo Morales como candidato en 2019.

"Decir a algunas personas de la Iglesia que no se ocupen de los resultados del congreso, no se metan en política", agregó el dirigente afín al MAS y ratificó que hasta este momento no se había instado a que se transparenten las cuentas que administran.

El representante campesino ratificó: "(La Iglesia Católica) tiene que prepararse para hacer la rendición pública de cuentas sobre los diezmos que ha administrado". Explicó también que se afinan los mecanismos para que Evo repostule.