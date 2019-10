Trump entregó su declaración financiera

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, afirmó haber entregado a la Comisión Federal Electoral (FEC, por su sigla en inglés) su declaración financiera, un documento indispensable para los candidatos a elecciones federales.



"Ya llevé mi declaración financiera personal, y estoy orgulloso de que sea la más grande de la historia de la FEC", declaró Trump en un comunicado, en el que además añadió que no pidió una prórroga, como sí lo hizo Bernie Sanders.



"Es la diferencia entre un hombre de negocios y los políticos ineptos y adeptos al bla bla", señaló. El multimillonario manifestó además que su fortuna sobrepasaba los 10.000 millones de dólares, un monto más de dos veces superior a lo estimado por cálculos independientes. Según la estimación de la revista Forbes, por ejemplo, la fortuna de Trump es de 4.500 millones de dólares.



En julio pasado, Trump había entregado una declaración en la que listaba más de 500 sociedades y declaraba ingresos de 362 millones de dólares en 2014 (fuera de dividendos, intereses, derechos de autor, rentas, plusvalías). Esta vez, el multimillonario declaró 557 millones de ingresos, sin confirmar que esta declaración cubra el periodo 2015. El documento, que todavía no es público, tiene según el magnate 104 páginas.



"El patrimonio neto de Trump ha aumentado desde su última declaración en julio de 2015. A fecha de ese día, su patrimonio neto sobrepasaba 10.000 millones de dólares", escribió su equipo en un comunicado.



Este documento no es, sin embargo, la declaración de ingresos que los candidatos a la presidencia hacen público por su propia voluntad.



Trump se niega a publicar su declaración de impuestos hasta que no terminen las auditorías de las que es objeto, lo que le vale críticas desde los demócratas hasta personalidades republicanas, como Mitt Romney, que dijo que Trump tenía algo para esconder. ico/sha/md/ja EEUU-política-elecciones AFP 172244 GMT MAY 16