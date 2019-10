Jefe de la CIA fue víctima de piratas informáticos

El director de la CIA, John Brennan, dijo el martes que está "escandalizado" y "preocupado" por al hackeo de su cuenta de correo electrónico personal, de la que algunos contenidos fueron difundidos en internet por WikiLeaks.



"Me sentí escandalizado", dijo el jefe de inteligencia estadounidense en una conferencia sobre seguridad nacional en Washington. "Ciertamente estoy preocupado por lo que la gente podría intentar hacer con esa información", añadió criticando a los medios "por darle espacio a una actividad criminal".



WikiLeaks comenzó a divulgar documentos de la cuenta privada de Brennan en AOL la semana pasada, pocos días después de que un pirata informático adolescente indicó que había logrado acceder a la cuenta.



Los documentos divulgados hasta ahora -con fechas entre 2007 y 2008- incluyen una lista de contactos, recomendaciones sobre Afganistán y Pakistán y las direcciones y teléfonos de sus familiares.



Aunque es vergonzoso, la filtración del documento no ha expuesto secretos de seguridad nacional y Brennan parece haber dejado de usar la cuenta en 2008, cuando volvió a unirse al gobierno tras un periodo en la actividad privada.



Brennan criticó el martes la forma en la que fue tratado el tema en algunos medios.



"El ángulo de los informes era que yo estaba haciendo algo mal o inapropiado o violando mi responsabilidad en materia de seguridad, lo que ciertamente no fue el caso", indicó.



Acusó así a los medios por su "sed de intentar presentar algo de forma más atractiva o inflarlo más de lo que es".



"Darle espacio a una actividad criminal y propagar información creo que fue inapropiado", indicó.



Los funcionarios del gobierno "también tienen familia y amigos, cuentas para pagar, cosas que hacer en nuestra vida diaria", sostuvo.

