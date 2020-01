Paro de la CNS afecta a 1.000 ‘cruceños’ por día

El paro de 72 horas que los médicos y enfermeras de la Caja Nacional de Salud (CNS) llevan adelante desde ayer, no cuenta con el apoyo de sus colegas del Sindicato Casegural, pues un grupo de 10 personas iniciaron una huelga de hambre en apoyo al gerente general de la institución, Juan Alfredo Jordán Romero, pues es la primera vez que un ingeniero comercial de profesión ocupa ese cargo dentro de la institución.



Mientras los trabajadores de salud de la CNS a escala nacional proclamaron que el paro fue contundente, incluida las marchas, el apoyo no es total en la Central Obrera Boliviana, pues aunque el ente matriz dio su respaldo al pedido de los médicos, en Santa Cruz la Central Obrera Departamental (COD) dio un espaldarazo al sindicato de Casegural, anunciando que los fabriles engrosarán el piquete de huelguistas en las próximas horas.

Otras instituciones civiles, como la Federación Departamental de Juntas Vecinales, expresaron su molestia por el paro, dejando una denuncia ante la Fiscalía Departamental por atentar contra la salud de los asegurados. El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dijo que analizará la demanda y la hará investigar.

De igual manera, varios diputados oficialistas, entre ellos Adriana Salvatierra, calificaron la medida como atentatoria, pidiendo que los días no trabajados sean descontados e, incluso, que se destituyan a los médicos que no trabajan.

Molestia

En Santa Cruz son más de 800.000 los afiliados a la CNS y por día se deja de atender a 1.000 personas, las cuales se sienten impotentes porque no saben a dónde quejarse, como sucedió con Juan Gutiérrez, que llegó desde Cotoca para una consulta médica y para recibir su ración de leche Carmelo, no pudo hacerlo por encontrar cerradas las puertas del policonsultorio de la avenida Irala. “Es mucha casualidad que las tres veces que he podido venir de Cotoca me encuentro con los paros de médicos, no tienen compasión de los jubilados como yo”, dijo.

De igual manera, María Deisy García llegó en micro del barrio warneño Satélite Norte para hacer revisar la dentadura de su hijo de siete años, quien se mostró feliz, pero la mujer se molestó porque pidió dos días a cuenta de vacación en su trabajo para hacer esta consulta que ahora no sabe cuándo podrá volver a programarla.

“Trabajo en el hospital San Juan de Dios, pero no me enteré que había otro paro de la CNS”, acotó García.



En el hospital de la CNS de la avenida 15 de Agosto, en la Villa Primero de Mayo, también se atienden consultas, las cuales ayer se suspendieron, aunque el servicio de emergencias atendió muy lento, así lo corroboró Ivani Manú (25) la cual está embarazada y corría el peligro de perder a su bebé.

“Llevo una hora esperando para ser atendida y hasta ahora no me llaman y me duele el vientre”, indicó la joven mujer.



Por su parte, Federico Guzmán aparentemente no se lo veía con malestar, pero igual esperaba ser atendido en la emergencia, porque precisaba una nebulización para descongestionar un pulmón.

“He esperado pacientemente por una hora y nadie sale a darme una explicación”, dijo este hombre de 59 años.



A pesar de la promesa del ejecutivo del sindicato médico de la CNS, Roberto Rojas, de que la emergencia estaría reforzada se vio lo contrario.

Presión



En Santa Cruz y en el país hubo presión a favor y en contra del paro. En nuestra ciudad el grupo de 10 personas del sindicato Casegural entró en huelga a las 10:30 para obligar a los médicos a romper la medida, de no hacerlo piden al Gobierno que rueden cabezas, así lo confirmó el ejecutivo Ruddy Salvatierra.



Roberto Rojas desvirtuó la huelga alegando que sus colegas son partidarios del MAS. “No nos amedrentan las amenazas de despido, tenemos derecho a protestar contra la designación de Jordán porque el gerente general de la CNS siempre fue un médico con especialidad en gerencia hospitalaria”, recordó.



El cuestionado Juan Alfredo Jordán dijo en La Paz que no renunciará porque el presidente Evo Morales lo escogió de una terna. Sin embargo, los trabajadores de la sede de Gobierno anuncian para hoy más movilizaciones callejeras contra el funcionario