Evo ve liderazgo gasífero de Chuquisaca hasta 2020

El presidente Evo Morales anunció, este viernes, que hasta 2020 se invertirán alrededor de $us 1.500 millones para fortalecer la exploración de hidrocarburos en Chuquisaca, por lo que se proyecta a esa región como la primera zona productora de gas en el país.



Tras sostener una reunión con el gobernador de Chuquisaca, Estaban Urquizu, Morales refirió que actualmente se impulsan proyectos exploratorios en los bloques Huacareta, Huacaya y Acero, y junto a las inversiones programadas el próximo quinquenio, pueden situar a este departamento en la cima de la producción de gas.



"Hay buenos estudios de factibilidad, pero varias exploraciones en Huacareta, Huacaya y Acero, si nos va (bien) en las exploraciones, Chuquisaca puede ser el primer departamento como productor de gas. Hasta el 2020 tenemos una inversión de mínimo $us 1.500 millones solamente para hidrocarburos", remarcó Morales en declaraciones a la agencia ABI.



El presidente descartó que se realice un nuevo estudio sobre el campo Incahuasi, tomando en cuenta que el primer informe realizado por la canadiense Petroleum Consultants GLJ dio como resultado que ese yacimiento se encuentra en Santa Cruz.



"Todo estudio se respeta, en cualquier departamento, en cualquier región, no hay nuevo estudio, se ha cumplido con todos los requisitos correspondientes, fundamentalmente bajo una licitación internacional", señaló.



A su juicio, algunos sectores opositores "magnifican" los resultados del estudio sobre Incahuasi y ponen en escena ese tema solo para volver a debatir el tema de límites entre departamentos, informa la agencia.



En ese sentido, dijo que no se justifica el rechazo al informe de la canadiense, porque Chuquisaca tiene sus propios proyectos de exploración de hidrocarburos, con ayuda del Gobierno.



No obstante, destacó que gracias a las inversiones del Gobierno nacional, en 2015 Chuquisaca produjo alrededor de 7 MMmcd de gas natural y recibió una renta petrolera de $us 177 millones.