11 frases del presidente Evo Morales en Europa

El presidente Evo Morales realiza una gira de 9 días en Europa que

comenzó en Alemania, continúa en Italia y posteriormente Francia e Irlanda.



Te presentamos algunas de las declaraciones que hizo el mandatario boliviano en eventos públicos y a la prensa internacional:



1. "(El principal problema de Bolivia es) el tema tecnológico y también de conocimientos"



2. "Saludo, respeto, admiro y hasta envidio el conocimiento científico de Europa como también su desarrollo tecnológico"



3. "Bolivia "entre comillas", necesita la presencia de Europa"



4. Respecto a la búsqueda de inversiones del sector privado internacional, incluso de Estados Unidos, manifestó que se realizará siempre que ellos actúen "como socios, no como dueños".



5. "(La Justicia representa) el mayor problema del país"



6. : "Cuando decían "Evo por siempre" yo les decía: "Por favor, Evo no es el papa"".



7. "Este reconocimiento es a la lucha por la igualdad, por la soberanía política y económica" (cuando la Universidad La Sapienza de Roma lo nombró doctor honoris causa).



8. "Estamos en tiempos de paz. No estamos en tiempos de invasión, para una dominación" (en relación a la demanda marítima).



9. "Yo diría no solo casi todo el mundo apoya, hasta el pueblo chileno. Los movimientos sociales, intelectuales, hombres y mujeres que buscan integración, apoyan que Bolivia vuelva al mar con soberanía"



10. "Tienen miedo, sí. Y tienen un problema: antes los presidentes gobernaban bajo alianzas, bajo pactos, porque nunca ganaban con más del 50 %. Nosotros sí lo hacemos" (sobre la posible reelección).



11. "No es Evo, es el pueblo (quien decidirá)" (a propósito del referendo por la modificación de la Constitución Política del Estado)