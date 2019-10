Entel abandona equipos de telefonía en Rincón del Tigre

En Rincón del Tigre, a unos 700 km de Santa Cruz, comunicarse por celular o usar internet depende del humor del clima, pues si el cielo se nubla la señal se corta y unas 14 comunidades con algo más de 2.500 habitantes se ven incomunicadas o deben recurrir al único telecentro, un teléfono tarjetero que Entel instaló de emergencia.



En el pueblo no entienden cómo desde hace dos años los equipos que Entel compró se encuentran abandonados, cuando deberían estar funcionando y brindando telefonía móvil e internet con un alcance de 20 a 30 km.



Samuel Janson, del centro educativo Misión Evangélica Bautista Rincón del Tigre, que desde 1946 funciona en el lugar, no comprende cómo, contando con los equipos no se puede concretar el enlace con el satélite Tupac Katari.



Los equipos abandonados

En el lugar hay una torre de unos 24 metros de alto, que emite una señal azul que indica que está lista para el enlace satelital, más abajo se encuentran 14 paneles solares y seis bate-rías de 250 amperes listas para funcionar. Sin embargo, desde hace 24 meses la vegetación y la desidia están ganando la partida en un lugar donde 237 alumnos necesitan usar las nuevas tecnologías y se ven limitados.



Guababí Neruminí, presidente de la OTB Guayé-territorio Ayoreo, que comprende unas 97.000 hectáreas, en esta parte de la provincia Germán Busch, lamentó que hasta ahora no puedan contar con este servicio básico, más cuando el presidente Juan Evo Morales asegura que los pueblos originarios son su prioridad.



A unos 85 km de Rincón del Tigre, se encuentra Santo Corazón, que también cayó en la promesa de que iba a entrar de pleno al siglo XXI, pues contarían con telefonía móvil e internet. Nada de eso pasó; es más, su situación es más lamentable debido a que sus equipos se encuentran en una veintena de cajas viejas y húmedas, en un depósito en Rincón del Tigre.



Explica Entel

La telefónica estatal indicó que la empresa Vihaan Networks (VNL), encargada de proveer los equipos y la implementación de estos en Rincón del Tigre y Santo Corazón, ha incurrido en graves faltas técnicas e incumplió el contrato.



Por lo cual, señala la escueta respuesta brindada, dos de siete preguntas enviadas, que al no tener VNL la predisposición para cumplir sus compromisos contractuales, Entel decide dejar sin efecto la relación comercial por incumplimiento de contrato y a su vez ejecutar la respectiva fianza (boletas) de garantía.



Se envió ocho preguntas a la casa matriz de VNL,?en la India, y hasta el cierre de edición no se obtuvo ninguna respuesta