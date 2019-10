Mala paga y abusos para mujeres en Hollywood

Las actrices de Hollywood protestan desde hace tiempo contra la disparidad de salarios entre hombres y mujeres y denuncian situaciones de acoso. El último caso es el de Ashley Judd, quien reveló que una de las grandes figuras del cine le pidió que lo mirara mientras se duchaba.



La actriz estadounidense contó a la revista Variety que en los años 90 fue acosada por su jefe, uno de los más conocidos y admirados de Hollywood, en la suite de un hotel.



Después de varias negativas, el hombre llegó a pedirle lo observara mientras se duchaba. "En ese momento no me daba cuenta de lo que me pasaba", dijo Judd, ahora de 47 años.



"Me tomó años dimensionar este incidente de manera retrospectiva y darme cuenta de que había algo profundamente inmoral e ilegal en todo eso".



La historia de Judd se hace pública en momentos en que las mujeres de Hollywood reivindican sus derechos con cada vez más fuerza. No quieren soportar más este tipo de episodios ni ser tratadas como ciudadanas de segunda categoría ante las cámaras.



"Muchas personas se expresan al respecto y en Hollywood el sexismo se convirtió en un tema de moda", afirmó Jennifer Merin, jefa de la Alliance of Women Film Journalists. "Pero eso puede ser peligroso, porque puede ser solo una tendencia y luego desaparecer", añadió.



El tema de la diferencia de salarios entre hombres y mujeres abarcó los titulares el año pasado, luego de que un ataque informático a los estudios Sony Pictures Entertainment revelara que la oscarizada Jennifer Lawrence cobraba menos dinero que su colega hombre en la película "American Bluff" (2014).



Patricia Arquette también denunció la diferencia de sueldos, al recibir el año pasado su premio Oscar por su papel de madre en "Boyhood".



Un problema que se arrastra



Otras figuras como Meryl Streep, Emma Watson y Gwyneth Paltrow también han hablado sobre este tema poniéndolo sobre el tapete.

"Miren, nadie cuesta el dinero que gana Robert Downey Jr.", dijo Paltrow a Variety, al hablar de su colega hombre en "Iron Man". "Pero si les hablara de disparidades, sin duda le sorprendería".



Según la revista Forbes, Downey Jr. encabezó en 2015 por tercer año consecutivo la lista de los actores con mejor salario de Hollywood. Gana 80 millones de dólares al año, es decir 30 millones más que Jennifer Lawrence, quien sin embargo es la actriz mejor pagada con 52 millones de dólares anuales.



Kirsten Schaffer, directora del grupo de presión Women in Film, estima que aún queda mucho por hacer para que las mujeres puedan tener los mismos derechos que los hombres en Hollywood.