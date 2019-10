La Fiscalía cita a declarar a Kate Del Castillo

La actriz mexicana Kate del Castillo, quien se reunió con el capo Joaquín "el Chapo" Guzmán mientras estaba prófugo de la justicia, será citada a declarar por las autoridades mexicanas, confirmó una fuente del Gobierno federal.



"Sí la van a citar a declarar", dijo la fuente a la agencia de noticias EFE, bajo la condición de anonimato y sin dar más detalles sobre el lugar donde la Fiscalía tomará declaración a la actriz en el marco de la investigación abierta por sus contactos con el narcotraficante.



Fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) consultadas por la emisora Radio Fórmula señalaron que la actriz fue llamada a declarar en calidad de testigo una vez que el fin de semana pasado esa institución abrió una averiguación previa.



El nombre de la intérprete de 43 años salió a relucir el 9 de enero pasado cuando la revista Rolling Stone publicó el relato que el actor estadounidense Sean Penn escribió del encuentro que sostuvo con Guzmán en octubre de 2015 en el noroeste de México.



Según Penn, el encuentro fue propiciado por la actriz, a quien el narcotraficante había pedido que se encargara de llevar a cabo su película autobiográfica, como asegura el Gobierno mexicano.



Desde entonces la prensa mexicana ha filtrado una serie de mensajes de texto intercambiados por teléfono celular entre Del Castillo con el líder del cártel de Sinaloa y Andrés Granados, uno de los abogados del capo, e interceptados por los servicios de inteligencia del país.



El diario El Universal publica este lunes dos conversaciones en las que la actriz muestra interés en que "el Chapo" participe como inversionista en su marca de tequila, Honor del Castillo.



En el primer intercambio, sostenido el 15 de abril pasado, el abogado dice a Del Castillo que no ha podido comentar con el capo el tema de "su proyecto de tequila", el cual cree que podría interesarle.



"Uff, sería divino!!!", responde ella y a continuación envía al letrado imágenes promocionales del Tequila Honor en las que aparece ella y dos "vídeos para los inversionistas".



"Son dos diferentes, estoy ya con la última degustación, estoy muy emocionada!!!", señala ella, mientras el abogado especula con la posibilidad de que se vuelvan "socios" y la actriz remata con un estaría "increíble".



En otra serie de mensajes, correspondiente al 10 de julio, un día antes de que Guzmán se fugara del penal de máxima seguridad del Altiplano a través de un túnel de 1,5 kilómetros, el abogado le pide a Del Castillo que necesitan que su amigo les envíe el contrato.



Le pide que le pregunte "si ya están preparando el documento" y le dice que el "Sr. Guzmán" le envía un saludo. La intérprete responde que "está bien", aunque no queda claro cuál es el tema del contrato.



Según El Universal, el expediente de la PGR sobre la investigación de la relación entre el capo y la actriz "se refiere a una posible transferencia de recursos de Guzmán Loera o alguno de sus prestanombres (testaferros) a la empresa Tequila de Honor, propietaria de la marca Honor del Castillo.



En septiembre de 2015, Del Castillo habló con la cadena Telemundo del tequila que creó en asociación con la familia Vivanco, del occidental estado del Jalisco, motivada por su gusto personal por esta bebida.

En mensajes previos al encuentro del 2 de octubre y publicados la semana pasada por el diario Milenio, la actriz escribe al capo que llevaría su tequila para compartirlo con él.



"Es un sueño que ya me tocaba cumplir. Y gracias a ti. Nos veremos pronto, amigo", le dice.



La protagonista de la teleserie "La reina del Sur", en la que interpreta a una poderosa narcotraficante que toma mucho tequila, anunció la semana pasada que daría su propia versión y aseguró que se han fabricado "historias falsas" para "distraer" a la gente "del verdadero tema".



Guzmán estableció comunicación con Kate del Castillo después de que en 2012 ella publicara una carta en Twitter en la que pedía al capo convertirse en un "héroe" y hacer el bien.



Según el Gobierno mexicano, esos contactos contribuyeron a dar con el paradero del delincuente más buscado del mundo, capturado el pasado 8 de enero en su estado natal de Sinaloa y recluido en la misma prisión de la que se escapó la última vez, hace seis meses.