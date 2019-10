Suben el pasaje a Satélite para cubrir el 'aguinaldo' de los choferes

Sorpresa causó para muchos de los usuarios de la línea 127 un cartel pegado en los micros que decía que este 23, 24 y 25 de diciembre, la tarifa de pasajes subía de 2 a 3 bolivianos; el motivo, es para cubrir el pago de aguinaldos a los choferes.



La imposición causó molestia en los pasajeros a los cuales no les quedaba otra que pagar lo que se le pedía, aunque otros hicieron caso omiso del cartel lo que desataba una pequeña rencilla con los conductores que pedían el monto que fue aprobado en una asamblea, según dijeron.



El incremento también alcanzó a los usuarios de las líneas de truffis que llegan hasta Satélite Norte a quienes se les subió la tarifa de 4 a 5 bolivianos.



Pero el aumento en el pasaje no solo es anunciado para la Navidad, sino también para Año Nuevo, ya que se cobrará con incremento el 29, 30 y 31 de diciembre haciendo un total de seis días de cobro de esta tarifa que fue considerado como una arbitrariedad por la Dirección de Tráfico y Transporte que dijo que se está cometiendo una ilegalidad.



Anuncian operativos sorpresas



Alberto Moreira, director de Tráfico y Tranpsorte (DTT) indicó que no se ha autorizado el alza en las tarifas de transporte público y que se actuará de acuerdo a norma para evitar estos excesos.



"Para nosotros es una barbaridad que ellos (transportistas) suban el pasaje porque esto es una arbitrariedad. Haremos operativos sorpresas para ver de manera flagrante quién está cometiendo esta infracción", apuntó.