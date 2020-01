Filemón confirma que padece de cáncer

"Aunque esté muerto no dejó la política". Esa fue la frase que lanzó el exsenador y uno de los fundadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) Filemón Escobar, después de confirmar que padece de cáncer en el pulmón derecho.



Filipo, como es conocido el ex dirigente minero, conserva su voz ronca y potente, pero presenta dificultades para respirar y de mantener conversaciones largas: "Claro pues, me cuesta hablar porque estoy enfermo", expresa Escobar a través del teléfono.



La enfermedad fue diagnosticada en 2006, pero fue controlada por los médicos César Angulo y Raúl Maldonado, pero "diez años después volvió a reproducirse", lamentó Filemón que de vez en cuando deja la conversación telefónica para intercambiar algunas palabras con su esposa, que lo acompaña en estos momentos difíciles.



Filipo demostró que no está desconectado de la política y lanzó cuestionamientos en contra del presidente Morales. "Lo que ha hecho Evo es imperdonable; liquidó a la Federación de Mineros y al movimiento indígena.



¡Oye, oye. Este gobierno ha desperdiciado la riqueza de la minería, ¡con semejante precios internacionales, como nunca en la historia, y no se aprovechó nada!", cuestionó.



Filemón Escobar nació hace 81 en Uncía, Potosí, hace 79 años. Fue secretario de Cultura del Sindicato de Mineros del Siglo XX cuando tenía 21 años de edad. Fue dirigente minero y de la COB. En 1986 lideró la "Marcha por la Vida" en 1986. Fue fundador del Movimiento Revolucionario Tupac Katari de Liberación (MRTKL) e ideólogo y fundador del MAS.