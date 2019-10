Conflicto en Enatex, a un paso de solucionarse

Gerónimo Cori, secretario general de la Empresa Pública Nacional de Textiles (Enatex), informó este martes que en una reunión decidirán si aceptan la propuesta realizada por el Gobierno y suspenden las medidas de presión que iniciaron el martes 6 de enero. Los textileros realizaron varias marchas exigiendo al Gobierno la cancelación de cuatro sueldos adeudados.



La madrugada de este martes, los dirigentes del sector y de la COB firmaron un acuerdo con el Gobierno. Los representantes sindicales de la empresa llevaron el documento a una reunión para definir si aceptan el convenio.



“Por respeto a nuestras bases no podíamos firmar el convenio de los 12 puntos ofrecidos por el Gobierno sin el consentimiento de todos los trabajadores. Nuestras medidas de protestas fueron suspendidas, si los compañeros están de acuerdo, los cuatro dirigentes firmaremos el acuerdo y retornaremos a nuestras fuentes de trabajo”, manifestó Cori.



Gobierno canceló el sueldo de septiembre



La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, detalló que el lunes 12 de enero Enatex pagó el sueldo de septiembre, hasta el viernes se pagará el de octubre y a fin de mes se acordará el pago de los dos restantes sueldos en febrero.



Ante esta situación, el dirigente de los textileros confirmó que los trabajadores ya cobraron el sueldo adeudado de septiembre; sin embargo, dijo que algunos compañeros no recibieron el bono de producción.



“Si no se honra el compromiso, los trabajadores vamos a retornar a las calles”, advirtió Cori.