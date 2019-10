Comcipo no asiste al diálogo con el Gobierno

El Gobierno convocó este domingo a la dirigencia cívica de Potosí a una reunión, cita a la que los dirigentes decidieron no asistir, cumpliendo su postura de no reunirse con el Gobierno mientras el presidente Evo Morales no esté presente en el encuentro.



La reunión estaba programada para las 21:00; media hora después, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una conferencia de prensa lamentó la actitud de los cívicos de no asistir al diálogo que permita zanjar el conflicto que se registra en la ciudad de Potosí.



“No se han hecho presentes nuevamente a esta solicitud del Gobierno nacional y con esta suman nueve invitaciones y gestiones para que asistan a una mesa del diálogo. Nosotros vamos a seguir esperando el tiempo que sea necesario, vamos a esperar pacientemente con la esperanza de que puedan dirigirse a este escenario del diálogo que estamos instalando”, indicó Romero.



La convocatoria al diálogo la realizó el Ministerio de la Presidencia este domingo, el documento se difundió en las redes sociales.



Johnny Llally, presidente del Comcipo, en un contacto telefónico con EL DEBER, dijo que no estaba informado de la convocatoria al diálogo por parte del Gobierno. El dirigente ratificó su postura de no reunirse con el Gobierno mientras no esté el presidente Morales en la reunión.





El Gobierno convocó el viernes 17 de julio, al diálogo a los cívicos potosinos al diálogo, cita a la que no asistió la dirigencia de Comcipo, que exige reunirse con el presidente Morales y no con ministros del Ejecutivo. En la oportunidad, Álvaro García Linera, en calidad de presidente en ejercicio, dijo sentirse discriminado por la ausencia de los cívicos.



Evo señala a Chile por las movilizaciones



Este domingo, el presidente Evo Morales expresó su sospecha de que las protestas en Potosí son promovidas desde Chile para distraer la atención de la coyuntura favorable a la reclamación marítima boliviana lograda tras la visita del papa Francisco.



"No sé quién estará detrás de algunos cívicos de Potosí. Yo puedo entender que están ahí algunos chilenos usando para confundir este mejor momento que está viviendo Bolivia gracias a la llegada del papa (Francisco)", señaló Morales.



Min Romero: Confiamos en que se va a imponer la racionalidad. Seguiremos esperando que COMCIPO venga al diálogo

