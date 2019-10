Analizan una posible suspensión de las elecciones en la 'U'

Tras un inicio accidentado de la jornada electoral en la Universidad Gabriel René Moreno, con retraso en la apertura de los puntos de votación y con la suspensión de los comicios en algunas facultades, de ciudad y provincia, acaba de iniciarse una reunión entre los postulantes al Rectorado y el Comité Electoral Permanente para analizar si continúan las elecciones.



A la cita ya llegaron los postulantes Saúl Rosas, Alfredo Jaldín, Waldo López y Sergio Justiniano. Los tres últimos indicaron al ingresar a la reunión que solicitarán la suspensión de los comicios, hecho, que de concretarse, será inédito en la historia de la René Moreno.



Aún se espera la presencia de los candidatos Miguel Cadima y Gustavo Coimbra. El ambiente en las afueras de las oficinas de la corte es de tensión, ya que grupos de estudiantes de ciudad y de provincias piden que estos comicios sean suspendidos.



Finor vota el lunes



A la 13:10 de hoy, la Corte Electoral decidió postergar hasta el lunes las elecciones de decanos y vicedecanos en la Facultad Integral del Norte, de Montero, dependiente de la Uagrm. Son 7.000 estudiantes y 200 docentes perjudicados.



La decisión se tomó debido a los problemas que se registraron en el centro de tecnología de la información donde se no pudieron procesar correctamente los datos para la depuración de las listas, informó la presidenta de la Corte, María Carmela Rojas.



De hecho, algunos de los candidatos incluso figuraban como jurados de mesas.



El personal del centro de cómputo trabajo hasta la madrugada de hoy, pero aún así no pudo solucionar este inconveniente. A las 11:00 de hoy empezó a llegar el material electoral a la Finor, donde funcionan 10 carreras, pero dos horas después las autoridades de la Corte Electoral anunciaron la postergación de los comicios hasta el lunes.



Los estudiantes expresaron su malestar por todo lo sucedido, ya que hicieron cola durante varias horas, pero no pudieron emitir su voto.



Solo la facultad de Ciencias Agrícolas, dependiente de la Uagm, pudo iniciar la votación en las 9 ánforas existentes. Cerca de 500 estudiantes están sufragando en este lugar recién desde las 12:30.



En los alrededores de la Finor todavía se seguía haciendo propaganda, con musicones y la distribución de poleras, a pesar de la prohibición por parte de las autoridades electorales.



Un total de 22 efectivos del Regimiento 12 de Infantería evitaron que haya enfrentamientos o desbordes, en medio de las quejas.