Piden intervenir El Choro por avasallamiento de mina

Nuevamente avasalladores de El Choro y personas ajenas a la comunidad, irrumpieron en la toma de la mina, ubicado en las proximidades de Coroico, en La Paz y se hicieron con la mina Cruz del Sur que se dedica a la explotación aurífera. La violencia ocasionó un número no confirmado de víctimas, según los comunarios y los dirigentes.

El presidente de la Federación de Cooperativas Auríferas del Norte (Fecoman), Felipe Ochoa Saavedra, recordó que no es la primera vez que sufren ataques de los avasalladores que intentan arrebatarles el yacimiento aurífero y dijo que son las mismas personas que llegaron en esta oportunidad.

El dirigente, Teodosio Quispe, quien arribó desde el lugar, dijo desconocer la existencia de fallecidos y heridos y dijo que las fotografías que salieron en las redes sociales sobre el traslado de los féretros, son imágenes de 2015, cuando se produjeron bajas entre los asociados.

"Después de los disparos, todos se fueron al chume (al monte) para no ser descubiertos. Hay temor en la zona. Yo logré salir para informar a nuestros dirigentes lo que está pasando; ahora bien, yo desconozco si hay o no víctimas de disparos, los dirigentes están ocultos y no puedo comunicarme con ellos", dijo.

Antecedentes de tomas

En 2013 y luego en 2015, avasalladores intentaron tomar este yacimiento por la fuerza y la Policía desplegó efectivos para pacificar la zona y luego abandonó el lugar. Esta mañana, a las 5:00, según relato de Teodosio Quispe, nuevamente los avasalladores, irrumpieron en el centro minero y las familias salieron a ocultarse en medio de la vegetación.

El presidente de Fecoman, dijo que esta tarde llevarán las pruebas del ataque a las autoridades mineras principalmente y demandó la intervención de la Policía antes de que el problema se agrave con la participación de otros cooperativistas del sector.

Dijo que en 2013, cuando se produjo el primer ataque se propuso las sanciones, se elaboró los reglamentos y hasta ahora no se cumplen porque los ataques son reiterados.

El viceministro de Gobierno, José Luis Quirogam, evitó referirse al problema y dijo que enviarían un contingente para saber lo que sucedió en esa región.

El Defensor del Pueblo se encuentra en el lugar

El defensor del Pueblo, David Tezanos, al mediodía de este lunes se trasladó hasta Choro Grande para verificar la situación en la la mina Cruz del Sur y mediar en el conflicto.

Se adelantó que Tezanos está sosteniendo reunión con los sectores en procura de evitar hechos violentos.