El 'zoo' cumple 36 años con nuevos proyectos

Reacondicionar el serpentario, además de fortalecer el proyecto de "Aula viva", son algunos de los objetivos a corto y mediano plazo que desde la dirección del Zoológico municipal Noel Kempff Mercado se han planteado para mejorar la estadía de los animales y brindar un mejor servicio a la población en general.



"No solo queremos que el niño que nos visite se limite a observar, sino que haya una interacción con nuestros guías, además de un biólogo, que estarán predispuestos a responder consultas durante el paseo, además de que se le enseñará la forma de actuar para conservar y proteger a los animales", dijo Marcelo Ruiz, director del zoológico.



Desde 2007 el zoológico, fundado por el naturalista cruceño asesinado em 1986, ha sido remodelado en sus diferentes escenarios. El objetivo es ofrecer exhibiciones más naturales y mejorar las condiciones de las especies que viven en cautiverio las cuales son visitadas por más de 800.000 personas al año.



"Uno de los pilares fundamentales del zoológico es brindar educación para que las personas, Este año presentaremos una nueva ambientación del aviario del loro de frente roja, también hay mejoras en el acuario y en la isla de los monos", indicó Ruiz.



Traslado al jardín Botánico

El Concejo Municipal aprobó en mayo de este año, una ley que declara prioridad el traslado del zoológico municipal ubicado en el tercer anillo interno de la ciudad, a la zona del Jardín Botánico, en el kilómetro 8 de la carretera a Cotoca.



El tema fue debatido en medio de los cuestionamientos expuestos por el entonces concejal Saúl Ávalos que explicó que la medida fue acelerada debido a que la Alcaldía perdió un proceso ante la justicia que le conmina a pagar una indemnización por una hectárea de terreno, predios que es reclamado por un tercero. Aún no existe una fecha oficial para que se de el traslado.



Historia

El zoológico municipal fue una iniciativa del profesor Noel Kempff Mercado que en su calidad de Secretario de Parques y jardínes del municipio puso en marcha su objetivo que fue inaugurado un 19 de agosto de 1979 y bautizado como Zoológico Fauna Sudamericana. Posteriormente este nombre se cambiaría para rendir homenaje a su fundador.



En un principio se tenía una población de animales compuesta por unas 20 especies y 150 especímenes, en la actualidad, son más de 250 especies de animales; 40 variedades de mamíferos, 60 de peces, 30 de reptiles y 120 clases de aves.

