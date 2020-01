Actriz de Juego de tronos pierde contratos por no coquetear

Una nueva denuncia de discriminación en Hollywood se hizo pública. Esta vez fue Lena Headey, la actriz que interpreta a Cersei Lannister en Juego de Tronos, que reveló que por no coquetear en las audiciones perdió oportunidades laborales.

“Cuando estaba en mis 20, un director de casting me dijo: ‘Los hombres se llevan estas cintas a casa, las miran y dicen: '¿Tú con quién te acostarías?'. Me molestó, porque yo nunca he coqueteado para que me escojan”, dijo en una entrevista reciente en Net-A-Porter.

Otro tema que afecta a las actrices en Hollywood es el tema de la vejez. Ella explicó que la industria cinematográfica está en busca de las mujeres más jóvenes. “Soy mucho más feliz ahora que soy más vieja, interpretando a personajes de los que no se espera belleza. Esa presión desapareció para mí”, expresó la actriz.

Lena Headey también denunció que las opiniones de los hombres son más consideradas frente a lo que expresen mujeres.