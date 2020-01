Caravana sin dinero para enterrar a sus fallecidos

Piden apoyo a conductores. Hoy se enterró a Joaquín Quiróz y mañana se lo hará con Angélica Peñaloza, ambas víctimas fatales del trágico siniestro en Cochabamba. Las personas con discapacidad no cuentan con recursos y piden solidaridad de la población.



David Cayo, dirigente nacional del sector movilizado, explicó a EL DEBER que ambas familias no tienen el suficiente dinero y adelantó que continuarán con sus medidas de presión hasta hablar con el presidente Evo Morales y lograr el bono mensual de 500 bolivianos que exigen.



"Estamos muy adoloridos y acongojados por este hecho. A Joaquín lo enterramos hoy a las 16.30 y a Angélica mañana a las 10.00, ambos en el cementerio central de Cochabamba y esperamos que nuestros otros cinco compañeros se recuperen", agregó el representante, con la mirada llena de lágrimas.



Acotó que "nuestros compañeros tienen que pedir limosna a la gente para sobrevivir y el presidente se opera en una clínica privada. No envío emisarios para ver cómo estamos y tampoco un ramo de flores. Es muy triste esta situación".



Son dos niños que quedan en la orfandad, una de 11 años y un bebé de 5; además de un joven autista de 20 años, que permanece en un centro de terapia sin conocer que su madre perdió la vida en tan trágica circunstancia y que su hermana no tiene un hogar.



