La pregunta que hizo llorar a Jennifer Aniston

Jennifer Aniston no pudo contener sus lágrimas tras la pregunta que una adolescente le hizo en el marco del Festival de Cine de Giffoni, en Italia. Así puede apreciarse en algunos videos compartidos en YouTube.



"¿Alguna vez despertaste con una crisis de identidad, sin saber quién eres?", le preguntó la menor de edad a la ex protagonista de la exitosa serie "Friends".



La actriz conocida por su papel de Rachel en Friends lloró al contestar: "No tengo suficientes dedos en las manos y en los pies para contar cuántas veces me ha pasado. Nos pasa a todos en general al final del día. Da igual si somos una camarera, un panadero o un estudiante. Al final del día cualquiera puede golpear las paredes y pensar que no puedes ir más lejos o que quizás todo esto es demasiado", afirmó la talentosa actriz de 47 años de edad



La respuesta de Aniston, sorpresivamente, se alargó y continuó: "Es un momento en el que piensas que tu corazón simplemente no puede soportarlo o que el dolor es muy grande. Te preguntas: ¿Soy lo suficientemente buena? ¿Sobreviviré? Y tienes que resolverlo de alguna forma. Solo debes pasar del "no puedo" al "sí puedo". Los actores, los ídolos... todos han tenido esa experiencia muchas veces", concluyó.,

Estas declaraciones llegan un par de semanas después de publicar el post "Que conste" en la edición estadounidense de The Huffington Post en el que hacía hincapié en cómo su identidad no se define por la maternidad o la fertilidad. En ella Aniston respondía a una década de críticas y especulaciones sobre su vida privada, el acoso hacia su imagen y su posible maternidad.