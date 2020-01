Choferes bloquean en la Llajta contra la ley de sustancias controladas

Los choferes federados instalaron bloqueos en algunas de las calles y avenidas de la ciudad de Cochabamba en el marco del paro convocado por el Comité Cívico departamental. Rechazan el tratamiento del proyecto de Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, que los perjudica.



"Hemos instalado bloqueos pero los policías están interviniendo con fuerza; esto para nosotros no es una buena señal estos bloqueos a la fuerza no es una buena señal", dijo José Orellana, dirigente de los transportistas



El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Juan Flores, convocó al paro bajo el argumento de que el artículo 70 de dicho proyecto debe eliminarse, porque -a su juicio- permitiría incautaciones injustificadas a la propiedad privada, en especial en el caso de vehículos de transporte público y carga, además de bienes inmuebles, publica la agencia ABI.



Los choferes federados cortaron el paso en las avenidas Heroínas y la Blanco Galindo. Un contingente policial intervino estos puntos de bloqueo como también en la avenida Blanco Galindo y en el kilómetro 9, a la altura del municipio de Colcapirhua, en donde se usó gases lacrimógenos y se arrestó a unos cinco choferes que lanzaban piedras a vehículos en circulación.



El contingente policial debe llegar hasta la zona de Suticollo, kilómetro 27, a la altura del municipio de Vinto, porque allá los choferes federados instalaron otro punto de bloqueo.



Los transportistas del sector libre no acatan el paro del Comité Cívico, al igual que en las instituciones públicas.