Dejan en suspenso la búsqueda del rescatista

El 28 de mayo fue el último día en que Junior Calzadilla (23), rescatista de la Gobernación de Santa Cruz, fue visto con vida, justo antes de que las aguas del Río Grande, altura del municipio de Gutiérrez, se lo llevaran cuando realizaba prácticas de un curso de buceo.



Desde entonces los equipos de rescate de la Gobernación y los de Funsar y SAR-FAB no han cesado en la búsqueda, por vía terrestre, acuática y aérea; sin embargo, todos los esfuerzos han sido vanos.



Enrique Bruno, director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), indicó a la Red Uno que los esfuerzos por encontrar a Junior no pararán, pero la Gobernación deja en manos de la familia del desaparecido la decisión de continuar o no con la búsqueda.



La desaparición

Junior desapareció entre las aguas del Río Grande cuando se soltó de la cuerda que lo unía a sus camaradas con los que realizaba prácticas de rescate. Se desconocen las causas por las que el joven, que tenía una vasta trayectoria en cursos de natación y rescate, se desvinculó del equipo con el que navegaba.



Bruno relata el momento del incidente conforme a lo contado por los camaradas de Calzadilla, que cuando se soltó de la cuerda hubo quien lo asió de la mano, pero finalmente el cauce crecido del río se lo llevó.



Hasta el momento no se ha encontrado ninguna señal que indique si Junior está vivo o muerto. Las autoridades de la Gobernación han declarado que mientras no haya un cuerpo, no se puede hablar de que haya fallecido.