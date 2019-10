García Linera pide no renunciar al socialismo

El vicepresidente Álvaro García Linera, afirmó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no debe abandonar el campo de batalla que es el socialismo y consideró que el capitalismo lleva a la perdición a los pueblos



"Nuestro socialismo es comunitario por su raíz y por su ancestro (...) El futuro será un tipo de socialismo comunitario, estatal, continental y a la larga planetario. Es la filosofía del vivir bien", resaltó el mandatario dentro de su discurso.



Explicó que el socialismo comunitario es la única esperanza para los pueblos y aseguró que los revolucionarios están en el poder para construir el bienestar de la población y defender la Madre Tierra, no para adoptar el modelo capitalista.



"En Bolivia los indígenas son poder de estado, se ha avanzado más en diez años que en 200 años anteriores, ahora el horizonte es más profundo, mucho más democrático, socialista y por eso no podemos renunciar a el", resaltó.