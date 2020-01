Sube a Bs 12 el kilo de pollo en los mercados

En los últimos cuatros días, el precio del kilo de carne de pollo escaló de Bs 9 a 12 en el mercado Abasto de la capital cruceña, según dieron cuenta vendedores de este producto.



Consultados de los motivos de la subida del costo indicaron que los proveedores refieren que es debido a la poca oferta que se presenta en los centros de producción y a la escala del precio de los insumos básicos -maíz y sorgo- que ha encarecido los costos operativos de producción.



Desde la Asociación Avícola de Pollos Parrilleros (Avipar), el titular de la organización, Winston Ortiz, atribuyó el alza al desequilibrio en los sistemas de producción. Indicó que la reducción del costo del pollo vivo en las granjas hasta Bs 6 produjo desmotivación entre los productores que decidieron no "cargar" las granjas y eso se refleja en una menor oferta de producto en los mercados.



La subida de precio del maíz y el sorgo es, a su juicio, la segunda variable que explica el alza de precio. Indicó que, aparte de haberse encarecido el precio, estos granos están escaseando en el mercado.



Cabe recordar que el agropecuario atribuye la falta de dichos granos a la prolongada sequía que castiga a los productores del oriente. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) estima que la falta de lluvia reducirá 140.000 toneladas, de las 320.000 de maíz, proyectadas en la campaña agrícola de invierno. En el caso del sorgo, calculan una merma de 292.500 toneladas, de las 585.000 proyectadas inicialmente.



En valor, estiman que la sequía paso factura al sector maicero por un valor de $us 39,2 millones y $us 73,4 millones a los productores de sorgo.