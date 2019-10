Hallan dos posibles estatuas de Miguel Ángel

La Universidad inglesa de Cambridge reveló el lunes que expertos internacionales creen haber identificado dos esculturas de bronce de Miguel Ángel, las únicas de este tipo que se conservarían en la actualidad del artista del Renacimiento italiano.



Se trata de dos figuras de un metro de altura, que representan a dos hombres triunfantes, desnudos y montados en dos panteras, uno de ellos con rasgos de edad más avanzada que el otro, por lo que no son dos figuras idénticas, según la universidad.



De confirmarse la autenticidad del artista, estas serían las dos únicas esculturas de bronce que se conservan en la actualidad esculpidas por el excepcional artista italiano, y que fueron presentadas el lunes en el Museo Fitzwilliam de Cambridge.



Estas piezas pertenecen a una colección privada de la que no se han facilitado datos y en el siglo XIX estuvieron en manos del barón Adolphe de Rotschild.



Y al menos en una ocasión anterior fueron exhibidas públicamente, dentro de una muestra sobre artículos de bronce en la Royal Academy of Arts de Londres en 2011.



Michelangelo Buonarroti (1475-1564) es uno de los artistas más importantes del Renacimiento italiano que desarrolló todas las artes ya que comenzó por la escultura para más tarde cultivar también la pintura y la arquitectura.