Plantean que el Municipio se quede con el dron

Romel Porcel, secretario del Concejo Municipal de Santa Cruz señaló que si la Policía no quiere aceptar el dron, la Alcaldía podría quedarse con el equipo.



"Estamos solicitando que el dron sea utilizado por el Gobierno Municipal en la ley 186 de regularización de barrios, porque muchos no están aprobados", aseguró a la Red Uno.



El secretario también señaló que se podría destinar recursos para comprar un nuevo equipo para la Policía "si quieren otra inversión no va haber ningún problema", apuntó y añadió que no hubo "mala fe" en la compra del equipo de monitoreo.